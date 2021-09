Guillo Vives envió duras palabras contra Carlos Vives y lo llamó “narcisista”

Desde hace varios días Carlos y Guillermo Vives han comentado en entrevistas y redes sociales que no mantienen ninguna relación, pero aún se desconocen las razones por las cuales terminaron en discusión.

Las indirectas y declaraciones vienen y van, y los dos han dado a conocer su visión del conflicto familiar. Guillo Vives avivó la llama del conflicto con una declaración a través de sus redes sociales.

“Carlos Vives, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo. Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás”, fue el fuerte mensaje que publicó el artista en sus redes sociales.

Muchos de sus seguidores lo apoyaron: “Espero que vuelvas a tener tu propio negocio y poder conocerlo. Bendiciones”, “Ánimo, Guillo. La justicia divina premiará el corazón puro y verdadero” y “Cada día admiro más tu carisma y talento… Bendiciones para ti y tu bella familia”, son algunos mensajes que enviaron sus seguidores.

Hace un par de días, Guillo también publicó una imagen que decía: “No permitas que la comunicación con tu familia sea a través de terceros, nunca”, haciendo alusión a los desacuerdos que tiene con su hermano.

Si bien existían algunos rumores sobre lo que está pasando con la familia Vives, fue el mismo Guillo el que contó algunos detalles de lo sucedido y cómo estaba la relación con su hermano.

Recientemente, Guillo participó en la producción de RCN “Café, con aroma de mujer” y en el programa “Buen día, Colombia” habló sobre la relación con su hermano y sobre Gaira.

“Ya yo no soy dueño de Gaira… Yo vendí mi parte”, respondió Guillo a Ana Karina Soto en el programa Buen Día Colombia. “Me encantaba Gaira, pero mejor no hablemos de ese tema. Yo no hablo de ese tema… De Gaira no vamos a hablar”, dijo.

Las razones exactas no fueron reveladas por el famoso, pero no sorprendió mucho a los seguidores, pues desde hace meses se conoció que existía un conflicto familiar. Tanto así que tiempo atrás el actor aseguró que había una persona intentando dividir a los Vives.

A pesar de que Guillermo mencionó al inicio que no hablaría de Gaira y lo sucedido, los presentadores Ana Karina Soto y Orlando Liñán continuaron preguntando y mencionando el tema, pues también quedaron sorprendidos con las aseveraciones del artista. Guillermo reveló que él no había sido el único de su familia que renunció al restaurante y mencionó que su madre y hermano menor también se habían ido.

Enseguida, la conversación se fue por el lado de cómo estaba la relación entre él y el artista, luego del fin de su sociedad en la que hubo conflicto, y Guillermo Vives fue enfático en asegurar que estaba rota.

“Ya es de la familia Vives Vásquez, ya no pertenece a la familia Vives Restrepo, como era antes”. Guillo explicó que el sitio ya no pertenece a los Vives Restrepo, sino a los Vives Vásquez, debido a que el cantante de la bicicleta ya no comparte la sociedad con los Vives, sino con su esposa, la exreina Claudia Elena Vásquez.

Ante las afirmaciones, el famoso señaló además que tiene planes de crear un nuevo restaurante: “Hay planes de crear un nuevo sitio, un sitio donde pueda cocinar, donde pueda cantar, que es lo que me gusta”.

Guillermo señaló que con Carlos no tenía ninguna relación y que no seguiría hablando del tema. “Yo con Carlos no tengo relación alguna”, aseguró. No obstante, los presentadores relacionaron en el momento una publicación del famoso en donde hablaba sobre las relaciones familiares.

A pesar de que Guillermo no aseguró que la publicación estuviera dirigida a Carlos o su familia, dijo que la familia era lo más importante y está primero. “Las personas que llegan, tu esposo o tu esposa tienen que respetar a la familia”.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial