Libro: EL SANATORIO

No querrás marcharteà hasta que ya no puedas hacerlo. La policía Elin Warner recibe una invitación de su hermano, Isaac, con el que hace años que no habla, para asistir a la celebración de su compromiso en un hotel aislado en los Alpes suizos. En medio de una tormenta, el hotel, que antes había sido un sanatorio y tiene un terrible pasado, es más siniestro que acogedor. A la mañana siguiente de su llegada, Isaac descubre que su prometida, Laure, ha desaparecido sin dejar rastro. Atrapados en el inquietante hotel, los invitados empiezan a sospechar unos de otros y las tensiones afloran. Y, sin que nadie lo sepa, otra mujer desaparece, y, con ella, la clave del peligro que corren.«El sanatorio es un thriller gótico absolutamente maravilloso, con guiños elegantes a la novela de misterio clásica, pero lo bastante innovador como para que se le quede pequeña esa etiqueta.» A. J. Finn, autor de La mujer en la ventana

Autor: PEARSE, SARAH

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 408

Sinopsis Librería

