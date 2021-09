Migración Colombia despeja dudas sobre el TPS para Venezolanos

En Colombia se dió inicio desde el pasado 01 de Septiembre a la implementación de la segunda fase del Estatuto Temporal de Protección – Visibles, para migrantes venezolanos que están en ese país. Las autoridades de migración colombia dieron a conocer los pasos y cómo los nacionales de Venezuela pueden aplicar a este plan, que según los datos ya pasan el millón de inscritos. Ya miles de migrantes venezolanos tienen agendada su cita para ser atendidos el día correspondiente.

Ante la importancia de este Plan y para brindar información a los venezolanos que ya están registrados y los que están por inscribirse, Migración Colombia da a conocer una serie de inquietudes y dudas que responden para ofrecer una mejor información. Autoridades de Migración recomiendan a los migrantes venezolanos tomar en cuenta la información que ponen a su disposición.

¿Con la entrada en vigencia de la segunda etapa se suspende la primera? – No señor. La idea es que aquellos ciudadanos venezolanos que aún no han iniciado su proceso para acogerse al Estatuto Temporal de Protección – Visibles, lo hagan lo más pronto posible y quienes ya lo hicieron, avancen hacia el Registro Biométrico. A la fecha, tenemos más de un millón 200 mil ciudadanos venezolanos que ya hicieron su registro en el RUMV y más de un millón 158 mil con la encuesta de caracterización socioeconómica realizada.

¿Ya se cerró el Registro Único de Migrantes Venezolanos – RUMV? – No señor. El Registro Único de Migrantes Venezolanos – RUMV, que es el primer paso con el que deben cumplir los migrantes venezolanos que desean acogerse al Estatuto Temporal de Protección – Visibles, se encuentra actualmente abierto y permanecerá así, para aquellos migrantes que se encontraban en Colombia antes del 31 de enero de 2021, hasta el próximo 28 de mayo de 2022. Y en el caso de aquellos migrantes que entraron a Colombia después del 31 de enero de 2021, sellando su pasaporte, el RUMV va a estar habilitado hasta el próximo 24 de noviembre de 2023.

¿Los menores de 7 años deben ir a la cita de Registro Biométrico? – No señor. A los menores de 7 años no se les realizará Registro Biométrico. Solo en aquellos casos, en que los padres consideren que la fotografía que incluyeron al momento de realizar el RUMV no es la mejor o quedó alterada, así como si hubo errores en los datos que se incluyeron, deberán solicitar una cita para el menor y hacer la corrección. Al día de hoy, tenemos más de 115 mil niños, niñas y adolescentes, registrados en el RUMV.

Aproximadamente más de un millón de venezolanos están en el registro del Plan del Estatuto Temporal de Protección – Visibles, Migración Colombia invita a quienes no lo han hecho que se inscriban

¿Para realizar el Registro Biométrico solo me atienden si llevo mi cédula venezolana original? – No señor. Para el Registro Biométrico usted debe llevar el documento con el que realizó su registro en el RUMV, este puede ser su pasaporte, PEP, partida de nacimiento o su cédula de identidad. En caso de haber perdido el documento con el que hizo el RUMV, usted podrá llevar una copia, junto con la denuncia por pérdida correspondiente.

¿Debo llevar la prueba sumaria al Registro Biométrico? – No señor. Usted al Registro Biométrico debe llevar: el documento con el que realizó su registro. Su constancia de Prerregistro en el RUMV y el número consecutivo de la cita programada.

¿Qué pasó con los Puntos Visibles en esta segunda etapa? ¿Fueron cancelados? – No señor. Con el fin de poder adelantar el proceso de Registro Biométrico y, así mismo, asistir aquellos migrantes venezolanos que aún no han iniciado o han tenido problemas para hacer su registro en el RUMV, desde Migración Colombia se dividieron los Puntos Visibles en puntos de Prerregistro Asistido y puntos de Registro Biométrico. Tenemos cerca de 55 puntos de Registro Biométrico y más de 50 para Prerregistro Asistido. Para encontrar estos puntos solo se debe ingresar a nuestra página web, www.migracioncolombia.gov.co , entrar a la sección de visibles y dar clic en el botón de “Conoce Aquí los Puntos Visibles”.

¿Si no me llegó el correo de confirmación de la cita para Registro Biométrico, quiere decir que no puedo asistir? – No señor. Si usted no sabe en qué lugar atenderemos su cita y no recuerda la fecha, la hora o no tiene a la mano el consecutivo de la misma, lo único que debe hacer es ingresar a nuestra página web, www.migracioncolombia.gov.co, y en la sección “Visibles”, dar clic en la opción “Consultar Cita”. Al día de hoy tenemos más de un millón de citas para el Registro Biométrico. Recuerde que deberá consultar su cita con el tipo y número de documento con el que realizó su registro en el RUMV.

¿Si no asistí a mi cita para el Registro Biométrico ya quedé fuera del proceso? – No señor. Usted podrá cancelar su cita y agendar una nueva cita. Tenga presente, que, en la gran mayoría del país, ya estamos agendados citas para el primer trimestre del 2022. Durante la primera semana del Registro Biométrico, más del 13% de los migrantes agendados, dejaron de cumplir su cita.

Globalizate Radio.