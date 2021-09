Padres venezolanos de la diáspora cuentan cómo han vivido el regreso a clases

1276304

Caracas.- El regreso a clases luego de un período escolar inédito en el mundo por causa de las restricciones que impuso la pandemia del COVID-19, a partir de marzo de 2020, es un hecho en Europa, Estados Unidos y también en países de Sudamérica.

En Venezuela, en medio de un proceso de vacunación que avanza con lentitud y con las advertencias por parte del gremio docente y también sanitario, el retorno a las aulas está previsto para el próximo mes de octubre, según lo anunciado por el gobernante Nicolás Maduro, quien aseguró que con el regreso a las clases de forma presencial estarán garantizadas todas las medidas de protección y bioseguridad.

En contraste, en El Pitazo consultamos a padres y representantes que conforman parte de la diáspora, a propósito del retorno a las aulas de forma presencial en los países en los que se encuentran.

México

En la nación azteca el retorno a las aulas de forma presencial y voluntaria comenzó el pasado 31 de agosto. La secretaria mexicana de Educación, Delfina Gómez, informó que, en medio de lo que ha sido considerado como la tercera ola de contagios, más de 3 millones de trabajadores del área docente habían sido vacunados contra el COVID-19 y que las autoridades lograron concretar talleres intensivos sobre las estrategias y compromisos para un regreso a clases seguro, según reseñó Forbes México.

Desiree Colina es una madre venezolana radicada en la capital de México desde hace 15 años y contó a El Pitazo, vía telefónica, cómo ha vivido junto con sus dos hijos, de 12 y 14 años, el retorno a las aulas. «Aquí ha sido voluntario el tema del regreso presencial. Mis hijos estudian en un colegio privado y en general están asistiendo solo 12% de los alumnos, entre ellos mis niños, de tercero y primero de secundaria».

Colina precisó que pese a que en México aún no está prevista la vacunación en niños o adolescentes, sus dos hijos están vacunados pues se aplicaron el fármaco contra el COVID-19 en Estados Unidos. En la capital mexicana, el uso del tapabocas es obligatorio para asistir al colegio. «Deben llevar su tapabocas y un segundo de repuesto por seguridad. El protocolo empieza desde la casa. Antes de salir deben tomarse la temperatura para revisar que todo esté bien y también se firma una carta responsiva en la que se señala que estamos comprometidos con todo el proceso y que el niño está bien».

Sobre el protocolo relacionado con los docentes, Colina resaló que en las tres semanas desde el inicio de las clases presenciales, se reportaron dos casos positivos de coronavirus por parte de maestros. «El colegio está implementando cada cierto tiempo pruebas rápidas para los profesores y si hay un caso, se prevé que el grupo deba hacerse las pruebas para garantizar que todos estén bien. En general, ha funcionado, las medidas de salud y los protocolos en el colegio son muy buenos. Yo estoy tranquila y los niños sumamente felices».

Argentina

Las escuelas de la ciudad de Buenos Aires reabrieron desde el pasado 17 de febrero, sin embargo, no fue sino hasta el 1 de septiembre que el Consejo Federal de Educación de Argentina aprobó la propuesta para el retorno a clases con presencialidad plena en las escuelas, con el cumplimiento de los protocolos que incluyen un distanciamiento de 0,90 metros en las aulas.

Ramón Chávez es otro padre venezolano que se encuentra en Argentina, radicado desde hace 10 años. Tiene dos hijas y asegura que el retorno a las aulas ha sido positivo no solo para los chicos sino también para los representantes, pues sobrellevar la cuarentena no fue fácil. «La no presencialidad los afectó mucho emocionalmente y por lo menos empezar a ver a sus compañeros otra vez ha sido muy positivo. La felicidad de los chicos era total», contó a El Pitazo vía telefónica.

Chávez destacó que en el caso del colegio al que asiste una de sus hijas, en etapa secundaria, en la provincia de Buenos Aires, al igual que en la mayoría de los centros educativos mantiene estrictos protocolos. «Los colegios, más que hacer hisopados, crearon burbujas para que los chicos no interactúen con otros alumnos de los demás salones, esto para tratar de que estén asilados al menos en el colegio».

También en Argentina el uso del tapaboca es obligatorio y los salones deben estar ventilados, algo que tuvo un particular impacto durante invierno. «No se les permite comer en el comedor, por lo que tienen que llevar comida que no se tenga calentar en microondas, porque deben comer en los jardines».

El monitoreo por parte de padres y representantes es otra de las contantes, de acuerdo con lo detallado por Chávez. «En estos días se activó la cuarentena porque dos chicos salieron positivos, entonces aislaron en sus casas a todo el salón en el que está mi hija, para volver a las clases en modalidad Zoom hasta que los resultados de las pruebas de todos los chicos sean negativos y así regresar a clases presenciales. Ese ha sido el protocolo hasta ahora», agregó Chávez.

En Venezuela, mientras tanto, los representantes consideran que la vuelta a las aulas es apresurada. Pese a lo anunciado por Maduro, organizaciones relacionadas con el gremio educativo han recalcado que serán los padres quienes tenga la última palabra.

