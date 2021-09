Renuevan ‘Only Murders in the Building’ para una segunda temporada

A unas semanas de su estreno, Hulu, y por ende su filial en Latinoamérica, Star+, ha dado a conocer que la serie ‘Only Murders in the Building’ tendrá segunda temporada.

Se trata de la serie de comedia y misterio protagonizada por Steve Martin y Martin Short, además de contar con la actuación de la cantante Selena Gómez.

La serie sigue a tres desconocidos que comparten una obsesión por un podcast de crímenes reales. Después de un asesinato en su edificio, los tres vecinos deciden iniciar su propio programa que cubre su investigación del asesinato.

De manera oficial se dio a conocer que ‘Only Murders in the Building’ tendrá segunda temporada, ya que la primera entrega llega a la mitad de sus episodios esta semana, con 5 episodios estrenados.

Esto es un buen augurio para la opinión del servicio de streaming sobre la serie, tanto en términos de respuesta de la crítica como de audiencia, ya que ‘Only Murders in the Building‘ se estrenó, tanto en Hulu como en Star+, el 31 de agosto.

“Todo el mundo en nuestro increíble ‘Edificio’ trabajó con tanto amor y experiencia a través de tiempos extraordinarios, y con el increíble apoyo de Disney, Hulu y 20th TV, para crear una primera temporada que pudiera estar a la altura de nuestro legendario elenco, nuestra amada ciudad de Nueva York, y para hacer un espectáculo sobre la conexión“, dijo el co-creador de la serie y productor ejecutivo John Hoffman en un comunicado.

El creador agregó que sienten que han conectado con su audiencia “y hemos dado en el clavo lo suficiente como para tener la oportunidad de continuar, y seguir con el salvaje viaje de misterio-comedia-empatía de nuestra serie, es demasiado emocionante para las palabras”.

'Only Murders in the Building' ya está disponible en Star+.