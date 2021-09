Tim Roth habló de la forma de trabajar Mark Ruffalo como Hulk

Uno de los regresos más inesperados en el Universo Cinematográfico de Marvel es el del villano Abomination, el cual fue presentado en la película ‘The Incredible Hulk’ de 2018, personaje que fue interpretado por Tim Roth, quien estará de regreso para la serie ‘She-Hulk’, la cual ya terminó sus grabaciones y en una reciente entrevista Tim Roth habló de Mark Ruffalo y su forma de interpretar a Hulk, ya que originalmente no trabajó con él previamente.

A pesar de que el personaje de Abomination ya tuvo un breve regreso en una escena de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, será hasta la serie ‘She-Hulk’ para la plataforma de Disney+ cuando Tim Roth vuelva a interpretar a Emil Blonsky después de más de diez años, pero no será el único villano de la serie, ya que también veremos a Titania, quien será interpretada por Jameela Jamil.

En entrevista para The Hollywood Reporter, Tim Roth habló de Mark Ruffalo y su forma de trabajar en la serie e incluso tomó algunos tips para volver a interpretar otra vez a este villano:

“Hice ‘The Incredible Hulk’ hace años, sólo porque pensé que mis hijos se avergonzarían de ella. La hice por ellos y disfruté mucho haciéndola. Así que cuando vinieron a mí y me dijeron: ‘Estamos adaptando ‘She-Hulk’ ¿Puedes volver a interpretar a ese personaje?’ Me dije: ‘Claro. Debería ser divertido. Pero me sorprendió mucho porque al principio fue difícil. Sólo cuando Mark Ruffalo vino a rodar sus cosas me dije: ‘¡Oh, así es como se hace! Con sentido del humor’”.

Hay que recordar que la película ‘The Incredible Hulk’ fue protagonizada por Edward Norton y no fue hasta ‘The Avengers’ cuando Ruffalo tomó el papel de Bruce Banner, por lo que Roth no había trabajado previamente con el actual intérprete de Banner.

