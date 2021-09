Ya el Estado no tiene recursos para seguir subsidiando el combustible, advierte Toro Hardy

Ante un escenario que se repite en todos los estados del país: infinitas colas de gasolina y las promesas del chavismo sobre acabar con esta crisis; el experto petrolero José Toro Hardy sentenció que «ya el Estado no tiene recursos para seguir subsidiando el combustible».

En entrevista concedida a Vladimir Villegas, Toro Hardy destacó que la producción sigue siendo insuficiente, pese a las promesas de Maduro de que el problema de las crisis se resolvería en julio; subrayó que «no se trata solo de reparar o reactivar refinerías porque va más allá de eso, son refinerías que tienen mucho tiempo parada y es difícil analizar cuánto daño tienen. Se trata de tecnologías americanas o inglesas y se debe invertir grandes cantidades de dinero».

«Nos han dicho que funcionará El Palito -Carabobo-, pero esto ha pasado al menos 4 veces y se registran otras fallas: fugas de petróleo, conatos de incendio y han tenido que paralizarla. Habrá que esperar a ver qué pasa, pero hay que decir que las refinerías fueron creadas para operar con diluyentes que ya no se producen y hay que estar importando disolventes para mezclarlos, etc».

«El Estado ya no está en condiciones de subsidiar la gasolina, no tiene con qué (…) y eso lo pagamos todos nosotros con inflación. Porque cuando al gobierno no tiene cómo cubrir el déficit fiscal lo que hace es emitir dinero sin respaldo».

«Ya Pdvsa no tiene el personal calificado que tenía antes producto de la meritocracia, no hay repuestos, no es fácil, no es importar repuestos de Irán. Ojalá que se logre reactivar El Palito, pero hasta el momento la experiencia no es buena».

Estimó que en materia de hidrocarburos, el país necesita unos 120 barriles por día y hoy se están produciendo «60 mil barriles por día, pero de manera espasmódica», un déficit de al menos 50%.

No basta dialogar



La oposición vinculada a Juan Guaidó y delegados de Maduro han asistido dos veces a rondas de negociación en México para darle una salida a la crisis que vive el país desde hace más de 6 años, una de las exigencias del chavismo es el levantamiento de las sanciones impuestas por EEUU para «superar el boicot económico».

Sin embargo, Toro Hardy se mostró incrédulo sobre este punto en particular, ya que «todo dependerá finalmente de que las partes estén dispuestas a respetar los acuerdos, porque hemos visto diálogos en Noruega, Barbados, República Dominicana y las cosas que proponen no las llevan a cabo».

«Para reestablecer la institucionalidad debe haber confianza y eso significa el regreso a la democracia, elecciones y que se eliminen las sanciones, porque lo que resolverá el tema de lo económico es el efecto multiplicado de las enormes inversiones».

Reiteró que solo en el sector petrolero hay que destinar 25 mil millones de dólares por año por 10 años para reactivar la industria, y lo mismo para el sector agrícola, financiero, eléctrico.

«No se trata de escoger inversionistas chinos a dedo porque eso no resolverá los problemas».