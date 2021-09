Condado ofrece $500 a empleados que se vacunen contra COVID-19

El Condado de Broward motiva a sus residentes con $500 para que se vacunen, ya que el Gobernador de Florida prohibió exigir vacunas a los empleados del estado.

El Condado no obligará a sus ciudadanos a vacunarse contra la COVID-19; sin embargo, dará incentivos de hasta $500 para aquellos que proporcionen un certificado de vacunación dentro de un periodo de 60 días.

Esta información fue anunciada por el alcalde de Broward, Steven Geller, como respuesta al mandato impuesto por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que amenaza con multas de hasta $5.000 a los empleadores que exijan vacunas contra COVID-19 a sus trabajadores.

Según DeSantis, de esta manera «Vamos a defender a los hombres y mujeres que nos están sirviendo. Vamos a proteger los trabajos de Florida (…) No vamos a permitir que la gente sea despedida por un mandato de vacunas».

Geller también aclaró que los empleados no vacunados, bien sean miembros del sindicato o no; deberán cancelar un recargo de $20 por el costo adicional del seguro médico y someterse a pruebas semanales para detectar si existe coronavirus o no en sus organismos.

Según el abogado Suhaill Morales, «Hemos visto que la ley no prohíbe estos pagos adicionales, tampoco hay nada en la ley que dice que el empleador no puede deducirle pago a los empleados».

El alcalde agregó que el administrador del condado de Broward hará cumplir el programa que afecta a casi 6.800 trabajadores; sin contar los de la Oficina del Sheriff de Broward, los del Tasador de Propiedades, el Supervisor de Elecciones, el Secretario de los Tribunales y otros funcionarios del condado.

“Hemos visto que en el pasado ha habido instantes donde los empleadores han requerido la vacuna, como la vacuna del Flu. Instantes donde estos empleadores han brindado pago adicional; también empleadores que han cobrado más para el seguro de los empleados que fuman, por ejemplo. No veo ninguna diferencia entre esos instantes y lo que está pasando aquí con el condado de Broward”, indicó Morales. SI EMPLEADOS RESULTAN POSITIVOS PARA COVID-19 En caso de que las personas den positivo para COVID-19, Geller recomienda que se les proporcione terapia gratuita con anticuerpos monoclonales; para reducir la cantidad de hospitalizaciones en el Condado, según reseñó Telemundo 51. Pues esta terapia está disponible en el parque CB Smith desde las 9:00a.m. hasta las 5:00p.m., en el Centro de Terapia con anticuerpos monoclonales.