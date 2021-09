Ex jefe de parlamento Chile Jorge Tarud: “Las acusaciones de Braulio Jatar son graves y Cancillería debe clarificarlas”

El periodista chileno venezolano acusó a Pedro Felipe Ramírez de dilatar su permanencia en la cárcel en Venezuela, luego de haber sido acusado de terrorismo.

Por Carlos Saldivia

El ex diputado indicó que «un embajador actúa siempre defendiendo los intereses de Chile y sus connacionales y no de los del país donde cumple funciones».

El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud (PPD), calificó de “graves” las acusaciones del periodista chileno Braulio Jatar contra el ex embajador en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez.

El representante de nuestro país había sido el encargado de gestionar las diligencias diplomáticas para liberar al periodista luego de su detención en 2016 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por terrorismo. Pero en conversación con EL DÍNAMO, Jatar acusó a dicha autoridad de saber que los testigos que lo acusaban eran falsos” y de ocultar información del acta que lo habría liberado mucho antes para irse a Chile.

“De no ser por él yo hubiera salido libre antes, no cumplió su deber”, manifestó y recordó que la primera vez que lo visitó en la cárcel “me llevó un libro de antologías poéticas publicado por el gobierno de Maduro, el que me detuvo. Me lo entregó y me dijo: ¿Usted no se arrepiente de lo que hizo?“.

Consultado al respecto, el ex embajador Ramírez afirmó escuetamente que por ahora “no entrará en polémica con ese señor”.

