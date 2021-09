Isahia Thomas podría impresionar a los Warriors

El veterano del baloncesto, Isahia Thomas podría intentar dejar con la boca abierta al equipo de los Golden State Warriors en la NBA.

Los Golden State Warriors buscan regresar a lo grande después de perderse los playoffs dos temporadas seguidas. Klay Thompson espera regresar en Navidad después de perderse dos temporadas seguidas, y si bien le tomará algo de tiempo poner sus piernas debajo de él, debería darle un impulso.

Warriors también esperan que los preciados jóvenes James Wiseman, Jonathan Kuminga y Moses Moody ayuden al equipo, ya sea en la cancha o como parte de un paquete comercial.

Con la temporada 2021-22 acercándose, la lista del campo de entrenamiento aún no está terminada. Según HoopsHype, el ex All-Star Isaiah Thomas debe entrenar con la franquicia la próxima semana.

El guardia agente libre Isaiah Thomas trabajará con los Warriors la próxima semana.

