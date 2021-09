Iván Duque: “España debe presionar en la UE para acabar con el gobierno de Maduro»

El presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentra de visita en España y antes de cumplir con la extensa agenda ofreció una entrevista para la Cadena Cope en la que insistió en la necesidad de que ese país libere una mayor presión en la Unión Europea para contribuir a una solución de la grave crisis venezolana y lograr la salida de Nicolás Maduro.

«No se debe aflojar ningún mecanismo de presión, estamos ante una dictadura que como ha dicho Naciones Unidas es oprobiosa, destructiva, tiene aniquilada la iniciativa privada, la prensa libre, los poderes independientes. Cada día más de dictadura es un día de mayor crisis migratoria, de mayor crisis humanitaria, y por lo tanto, toda la presión que se deba hacer diplomáticamente para garantizar una elección presidencial cuanto antes, transparente y con una rigorosa supervisión internacional es un deber moral que tiene la comunidad internacional», consideró.

El mandatario Colombiano enfatizo que su país tiene una relación fraterna con el pueblo venezolano, y la política migratoria está dirigida a atender y ayudar, recordó que «la crisis migratoria que tenemos es la más grande del mundo» y que Colombia ha asumido gran parte de este costo fiscal, «pero el mundo necesita movilizar más recursos para afrontar esta crisis que es la más grave migratoria que ha tenido América Latina y el Caribe en su historia», declaró.

«Yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y me acompañaron más de 70 senadores de la corte de Colombia y más de 50 senadores Chilenos y como Estado no reconocimos los resultados de las elecciones de mayo de 2018 y hemos mantenido esa línea y el régimen dictatorial expulsó a nuestros diplomáticos a comienzos de 2019, por lo que no tenemos representación consular ni diplomática, somos defensores de la democracia en Venezuela y hemos reconocido a la resistencia democrática y al presidente interino Juan Guaidó como lo han hecho otros 50 países y esperamos que haya cuanto antes una elección presidencial segura, transparente y con alta presencia internacional porque necesitamos que cese la horrible noche de la dictadura en Venezuela, se consolide la transición democrática y empiece un proceso de recuperación económica», Agregó el mandatario.

Duqué llegó a España en una visita oficial que se prolongará hasta el próximo sábado. Este mismo jueves, el presidente colombiano va a mantener encuentros con el rey Felipe VI y con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

La visita de Iván Duque tiene lugar cuando se cumplen 140 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con España y tiene un marcado carácter económico dado que España es el principal inversor europeo en Colombia y el segundo a nivel mundial, después de Estados Unidos.

Lo que pretende, tanto el presidente colombiano como la comitiva que le acompaña, es dinamizar aún más la reactivación de la economía colombiana golpeada por la pandemia del coronavirus.

Con información de COPE