Las plantitas de Luis, un negocio que creció a través de un TikTok

Luis Sanabria es un venezolano que se hizo viral a través de las redes sociales por un TikTok que su hija publicó dando a conocer el trabajo que realizaba su padre con las plantas. Este hombre, como muchos ciudadanos, se ha visto afectado por la situación del país, al punto de que bajaron las ventas y perdió su negocio.

Desde hace muchos años, se ha dedicado al cuidado de plantas y viveros, pero en medio de la desesperación cayó en una depresión por no tener trabajo. Asimismo, comentó a Todos Ahora que es muy desagradable levantarse de la cama y pensar «¿qué haré hoy»?, ya que no tenía un rumbo fijo. Pero gracias al ingenio de su hija, la historia de este venezolano de 55 años cambió.

Ahora es noticia: Banco de Venezuela hará sorteos de 100 dólares para clientes que actualicen sus datos

Las plantas de Luis

«Yo vendí flores por 30 años y tenía mis empleados en mis dos negocios. Me levantaba a las 3 de la mañana a trabajar y el negocio era próspero, pero las cosas cambiaron». El señor Luis reconoció que se siente culpable de mala racha que vivió. «Yo vivía sin pensar en un futuro, no veía más allá, nunca guardé ni ahorré. Jamás pensé que el mundo cambiaría. Llegó un momento que todo iba en un declive y perdí todo», comentó.

Luis por un tiempo se ayudó vendiendo pañales, papel higiénico y otras cosas, buscando una manera de sustentarse. «Con la ayuda de mi hija me ayudaba un poco, pero ella tiene sus responsabilidades y yo debía buscar la manera de seguir adelante».

Su vida cambió por un video en TikTok

En medio de esos días de desesperación, Luis caminaba de un lugar a otro pensando qué podía hacer; pero viendo a su alrededor, agarró sus floreros y empezó a hacer terrarios. «Un día me puse a inventar y creé nuevas cosas con mis matas. Mi hija llegó y le enseñé lo que estaba haciendo y ella quedó encantada. En medio de su emoción e ingenio, nació su idea de grabar un video para difundirlo por las redes sociales».

El señor Luis con orgullo comentó que su hija ha sido el apoyo fundamental en su vida para salir adelante. «Nunca esperamos que el video tuviera tanta receptividad».

«Un día me desperté y tenía más de 100 notificaciones»

De la noche a la mañana, el señor Luis despertó con muchas notificaciones en su teléfono, y esto lo sorprendió, ya que no se esperó que pasaría de ser una persona desempleada a tener cientos de solicitudes de usuarios pidiendo sus servicios de jardinería.

«Estaba muy deprimido. Solo quería vender todo y caminar hasta donde me llegaran los zapatos. Pero mi hija me dio fuerzas y con el poder del internet las cosas cambiaron».

Luis comentó que estaba apenado porque no quería que las personas pensaran que estaba pidiendo limosna.

«A veces me siento nervioso, me da miedo»

La vida del señor Luis cambió y confesó que a veces se siente nervioso porque recibe muchos mensajes y en ocasiones no sabe a quién responderle y le da miedo no hacerlo con la misma receptividad. Sin embargo, mantiene la convicción de que las cosas van a seguir caminando de manera positiva.

«Me cayó todo de repente. Irrael Gómez se comunicó conmigo y me ofreció trabajo en su casa y oficina. He tenido varias entrevistas y tengo fe que todo saldrá bien», comentó.

Confesó que no tiene miedo de salir adelante a pesar de su edad, pero reconoció que es difícil encontrar trabajo a los 55 años. «Es complicado y lo que puedo decir es que esta experiencia me ha dejado mucho. También descubrí que en la vida no hay amigos, porque no recibí el apoyo de nadie y menos de esas personas que estuvieron conmigo en rumbas y parrandas. Mi única amiga de verdad es mi hija», relató.

En medio de la incertidumbre por saber qué puede pasar más adelante, el señor Luis mantiene las esperanzas de que llegarán cosas buenas y tiene la convicción de que no repetirá los errores del pasado. «Me veo a futuro tranquilo, con mis ingresos disfrutando de mis plantas», concluyó.