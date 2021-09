¡Se pasó! Daniel Sarcos dice que juega con el vibrador de su mujer cuando ella no está en casa

El animador Daniel Sarcos y su pareja Alessandra Villegas hablaron de su sexualidad y destaparon algunos secretos de su vida íntima en pareja.

Los artistas siempre se dejan ver hablando de algún tema mediante las redes sociales y en esta oportunidad conversaron abiertamente de utilizar juguetes sexuales al momento de tener sexo.

Alessandra mencionó que la conversación le incomodaba un poco, sin embargo, llamó la atención que Sarcos a modo de broma, mencionó, que le gusta usar los vibradores de Villegas cuando ella no está en casa.

Daniel expresó, en modo divertido que el tema para el no es un fastidio y señaló: “A mí me encanta usar los juguetes sexuales de Ale cuando ella no está en la casa”.

Por su parte, Alessandra comentó que le gusta experimentar, pero que prefiere disfrutar del sexo naturalmente: “A mí me gusta experimentar, pero no soy fan… hay mujeres que ya no disfrutan el sexo si ya no tienen los juguetes sexuales porque son adictivo además que eso es mentira que un hombre va a vibrar como un vibrador”.

