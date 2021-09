Tips para mamás: No abandones tus rutinas de belleza tras el regreso a clases

Cumplir con las responsabilidades y deberes propios de ser madre puede llegar a ser abrumador pero jamás debemos dejar de lado nuestro bienestar y cuidado, ya que de ello depende en gran medida que nuestro hijos aprendan también la importancia del amor propio y los hábitos saludables en la vida cotidiana para.

Recientemente la revista Hola se hizo eco de este mensaje a propósito de que se acerca el inicio de año escolar y muchas mamás sienten que esto les restará tiempo para seguir con sus rutinas de belleza y cuidado personal. Hoy te resumimos algunos de estos tips para que te prepares y tus actividades fluyan paralelas a tu bienestar.

Tips importantes para mamás:

Ten una lista de tareas esta vez incluye lo que debes hacer para ti y para tus hijos e intenta establecer un horario. Háblalo con ellos y así cada quien tendrá sus propias responsabilidades, esto te dejará más tiempo libre para cuidar de ti y poco a poco los niños van a estar más motivados a hacer cosas por sí mismos.

Dale un poco de independencia a tus hijos. Todas queremos estar el mayor tiempo posible con nuestros hijos, pero soltarlos un poco nos beneficia tanto a nosotras como madres como a ellos, ya que esto fortalece su autoestima y su capacidad de ser autosuficientes. Puedes enseñarles a arreglarse solos, siempre ayudándolos en lo que necesiten y también a tender su cama y arreglar un poco su habitación.

Re-organiza tu horario de ir al gimnasio o hacer ejercicios si eres de las que incluye esto en su rutina en la mañana, intenta hacer algo sencillo como estiramientos y luego meditar un poco. Puedes hacer tu rutina de siempre más tarde.

Habla con tus hijos más grandes y pídeles que se alisten y te ayuden con el desayuno mientras tú terminas tu rutina personal.

Dormir temprano es muy importante que tus hijos lo hagan, a veces es difícil lograrlo, pero es fundamental para que tengan un buen día en el colegio. Además, cuando ellos estén dormidos puedes tomarte un tiempo para ti misma, comer algo rico, ver una película, hacer ejercicio o lo que sea que quieras hacer y tal vez no tuviste tiempo en la mañana.

Despierta a tus hijos. A mí me encanta hacerlo de una manera cariñosa y siempre motivándolos a tener un muy buen día con su mejor actitud. Esto no solo se los digo, también se los transmito con mi energía y actitud

Rutina de belleza para mamás

Utiliza protector solar: debes utilizarlo todos los días ya que este te ayuda a mantener tu piel sana y con un buen aspecto, recuerda que el protector solar previene las manchas, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel. Utiliza uno indicado para la cara y tu tipo de piel, te recomiendo que siempre te apliques crema hidratante antes del protector solar. Si utilizas uno con color te va a funcionar como base y así ahorras tiempo al maquillarte.

Ten una rutina de skin care: una buena rutina para el cuidado de la piel incluye limpieza, hidratación, contorno de ojos y protector solar. Puedes tener una rutina básica en la mañana y en la noche agregar más pasos, como un tónico, serum y por supuesto siempre desmaquillarte antes de ir a dormir.

Medita en las mañanas: Meditar es como ejercicio para el cerebro, solo te toma 10 minutos y te ayudará a estar mucho más concentrada y menos estresada a lo largo del día, así tendrás una mayor disposición para hacer tus actividades y ayudar a tus hijos en todo lo que necesiten.

Habla en positivo: hazlo contigo misma mientras te miras al espejo, acuérdate de que eres capaz de lograr todo lo que te propongas y sobre todo que eres bella, inteligente y muy buena en todo lo que haces. Cada día es una oportunidad para ser una mejor versión de ti misma.

positiva.

Como un tip extra, te recomiendo dejar todo listo la noche anterior, esto no solo te va a ahorrar mucho tiempo, si no que evitarás empezar el día de manera acelerada y abrupta. Recuerda que como mamás, nuestro bienestar físico y mental es fundamental para nuestros hijos, a veces no resulta tan fácil, pero intenta mantener tu calma y tu paz. Así le podemos transmitir todas las buenas energías a nuestros hijos. Es normal equivocarse a veces, no somos robots, no todo saldrá perfecto, pero no dejes que esto te frustre y dañe tu estado de ánimo o tu energía.

Fuente: Hola

Por: Reporte Confidencial