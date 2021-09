Venezolana en Bolivia destaca con sus arepas al estilo vegano

1276928

Caracas.- Cada vez son más los venezolanos que al migrar deciden llevar la cultura de su país natal al país que los recibe. Este es el caso de Thelma Rivera, quien decidió irse a Bolivia y comenzar Bienmesabe (@Bienmesabesucre), un restaurante de comida criolla.

La mujer, oriunda de Maracay, Aragua, contó a El Pitazo que ejercía de abogada en Venezuela y también obtuvo un título de Técnico Superior en Gastronomía, pues su familia le inculcó el mundo de la cocina desde muy pequeña. «Mi mamá siempre me decía que no importa si no vamos a vivir de eso, siempre debemos saber cocinar porque no íbamos a tener quien nos cocinara a nosotros (…) esa cuestión de la cocina siempre se me inculcó».

Thelma decide migrar en noviembre de 2010, tras haberse enamorado de quien hoy es su esposo durante unas vacaciones. «Me vine por amor, conocí a una persona acá en una de mis vacaciones. Tengo ascendencia boliviana, entonces creo que mi destino estaba acá. Me vine para estar con esa persona».

En 2015, tras dos intentos de poner un restaurante, la venezolana inició un emprendimiento pequeño en un local donde ofrecían pastelitos. «En ese entonces aún no había Harina P.A.N. en Bolivia y cuando llegó era muy costosa, pero implementamos los viernes de arepas«.

«Nos fue muy bien porque hay mucha gente que vivió en Venezuela y se acordaba de ella -la arepa-, por lo que decidimos ofrecerla otros días a la semana y fuimos probando poco a poco variedad de rellenos».

El éxito de las arepas los llevó a ir ampliando el local, para así poder atender a todos sus comensales, quienes son en un 80% europeos. «Sucre es una ciudad muy turística, siempre llegan extranjeros, normalmente de Europa (…) La recepción de los bolivianos ha sido muy buena a pesar de que son conservadores con sus comidas».

Inclusión de veganos y celiacos

La venezolana explica que tratan de que el restaurante sea amigable para todos ofreciendo opciones veganas y libres de gluten. A su vez, han optado por no utilizar plásticos, sino productos a base de caña para que sean biodegradables.

«Hemos tratado de mantener en el menú productos sin gluten porque la mayoría de los extranjeros son veganos o celiacos (…) Para atender esa necesidad, colocamos en el menú opciones veganas. Las cachapas con 100% veganas, también tenemos rellenos para las arepas que no tienen ingredientes provenientes de animales. Así le damos opciones a ese sector que generalmente es desatendido en la gastronomía y promovemos la alimentación saludable», explicó.

Desde el empaque en el que va la arepa, hasta el pote donde guardan la guasacaca. Todos son productos ecoamigables, hechos de caña. «No utilizamos plástico y solo consumimos productos locales, a excepción de la Harina P.A.N. y la malta. Así contribuimos con la ciudad, por habernos apoyado a nosotros».

«Lo primero que extrañas al irte es comerte una arepa … La arepa de tu mamá, de tu abuela, es una de las cosas que más extraño. Tengo siete años sin visitar Venezuela y lo primero que quiero hacer al volver es comerme una arepa de mi abuela (…) Lo que uno quiere decirle a la gente es: ‘Esto es Venezuela, esto es parte de nuestra historia, cada relleno tiene un significado y una historia’«.

Daniela CarrascoMigración