ABC: “El Pollo” Carvajal pide declarar ante el juez y colaborar sobre terrorismo internacional

Hugo Armando Carvajal, otrora responsable de la Inteligencia venezolana con Hugo Chávez, y detenido la semana pasada tras un año y 10 meses eludiendo la extradición a Estados Unidos, ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que le tome declaración para colaborar en la persecución de delitos de terrorismo internacional.

Quiere hacerlo en una pieza separada que se abrió en el juzgado Central de número 6 en el año 2019, que asumió la instrucción del expediente de extradición y que atendió en aquel momento esta misma petición de declarar. La cuestión es que al final, se echó atrás y no pasó ante el juez y esa pieza fue archivada.

Carvajal fue detenido en 2019 en España, adonde había llegado con un pasaporte falso y según sostiene, con la venia del CNI, en virtud de una orden de extradición desde Estados Unidos, que le reclama por delitos de narcoterrorismo.

Cuando se encontraba en prisión provisional en espera de la vista de extradición, sus abogados transmitieron al Juzgado Central de Instrucción número 6, que llevaba el expediente, que tenía intención de prestar declaración para cooperar con la justicia española en causas de terrorismo internacional y también de narcotráfico. Lo haría a partir de los conocimientos y la información atesorados durante su época al servicio de Hugo Chávez.

Sin embargo, algo no salió como se esperaba. El juez Alejandro Abascal, que en aquel momento estaba a cargo del expediente, abrió una pieza separada para escucharle y tomarle declaración. Llegado el día de la cita, no acudió Hugo Carvajal, sino un abogado en su nombre que dijo que no declararía porque había reconsiderado su posición, había cambiado de defensa y tenía que prepararse el expediente.

Ese abogado era Antonio García Cabrera, curiosamente, el letrado que representa al comisario jubilado José Manuel Villarejo, con quien Carvajal compartía espacio esos meses en el módulo para funcionarios de la prisión de Estremera. Al poco de cancelar la declaración ante el juez, que acordó el sobreseimiento provisional de la pieza que había abierto, dejó de representar al venezolano.

