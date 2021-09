Acceso a la Justicia: Informe de la ONU confirma que cadenas de mando no son tocadas

El director de la ong, Acceso a la Justicia, Alí Daniels, consideró que nuevo informe de la Misión Independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tiene una trascendencia porque confirma que las «cadenas de mandos no son tocadas en las investigaciones».

Daniels cree que no se trata de un «informe que va a la gaveta, de un archivo de Naciones Unidas y se olvidaron de ella. Este es un informe que confirma lo que en el documento se hizo público por parte de la Fiscalía de la Corte Penal, que señala que en Venezuela las cadenas de mando no son tocadas en las investigaciones y que por los mismo no puede operar la complementariedad positiva».

#17Sep #InformeONU

El abogado y director de @AccesoaJusticia, Alí Daniels, calificó como revelador el informe de la Misión Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos en Venezuela, quien señala que no hay independencia de poderes pic.twitter.com/OP3Q4lmAoe – @vivoplaynet — Reporte Ya (@ReporteYa) September 17, 2021

#17Sep #InformeONU

“Este informe tiene una trascendencia porque confirma que las #CadenasDeMando no son tocadas en las investigaciones, y por lo mismo, en #Venezuela no puede operar la complementariedad positiva”, indicó el director de @AccesoaJusticia pic.twitter.com/gBmh0ZN0Pf — Reporte Ya (@ReporteYa) September 17, 2021

800Noticias

Por: Reporte Confidencial