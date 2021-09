¿Adonis García está en los planes de Magallanes?

Siempre será de interés saber si el jugador cubano Adonis García estará en los planes de los Navegantes Magallanes para la temporada 2021-2022 en la LVBP.

La maravilla como es conocido en el Magallanes el jugador cubano, es uno de los peloteros que más queridos en la historia de los turcos y ante la incertidumbre de la OFAC con los casos de los bucaneros y bengalíes.

Ciertamente la directiva de los bucaneros no ha mencionado nada al respecto, pero es un jugador que se torna ideal contratar dadas las características del antillano.

Aún no se han definido los cupos de los peloteros importados en la LVBP, pero es de suponer que la junta directiva tendrá una planificación y estarán haciendo su estudio de la disposición de los peloteros que no pertenezcan al sistema MLB cómo es el caso de Adonis García, quien puede jugar la tercera base, la inicial y hasta los jardines de ser requerirlo el equipo.

Adonis García es uno de los jugadores importados más emblemáticos en la historia del Magallanes.

Llegó al equipo pidiendo una oportunidad en la temporada 2011-2012 y ha venido desde entonces en todas las temporadas con los turcos a excepción de la 2012-2013 y la 2021-2022.

Con la nave Adonis ha bateado de por vida en la LVBP con Magallanes un average de 314, con 31 jonrones, 177 carreras impulsadas, 153 carreras anotadas, 313 imparables, 57 dobles y 24 bases robadas.

Como olvidar ese robo de home en un Caracas vs Magallanes en el estadio Universitario o el jonrón que le dio a Francisco Butto en Maracay para romper un no hit no run que estaban lanzando los Tigres.

También está aquel juego vs Leones donde impulsó siete carreras en un playoffs (incluido un Grand Slam) para sellar la eliminación melenuda.

Con Magallanes logró el título en la campaña 2013-2014 y es un jugador muy querido en la fanaticada turca.

De esas 2000 victorias el cubano ha sido protagonista de unas cuantas y más ante el eterno rival como lo es el Caracas.

Fuente estadísticas Adonis: Pelota binaria.