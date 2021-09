Cerca del 90% de los planteles educativos han sido desmantelados por el hampa en Nueva Esparta

Cerca del 90% de los planteles educativos del estado Nueva Esparta han sido víctimas de la delincuencia, por lo que el regreso a clases presenciales es una tarea casi imposible.

Grismarys Flores, representante de un plantel, indicó que no hay pupitres, no hay baños, no hay pocetas, no hay nada, «entonces nosotros queremos que las autoridades por favor asistan a los centros educativos».

También Jacqueline Gil, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Nueva Esparta informó que aproximadamente 300 planteles educativos están desvalijados en total abandono.

Denuncian que los delincuentes aprovecharon la soledad de las instituciones educativas para llevarse mobiliario, aires acondicionados, piezas eléctricas y sanitarias.

Con redacción de Porlavisión.