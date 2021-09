Guardia Costera informó la deportación de 102 haitianos

La Guardia Costera anunció el pasado jueves que repatrió a 102 migrantes haitianos que han sido encontrados navegando en las aguas del sur de Florida.

Los migrantes fueron encontrados por los equipos de la Guardia Costera, en un bote de 35 pies el pasado domingo; a solo 12 millas al este de la bahía de Biscayne.

Con estas acciones, los agentes están enviando un mensaje a las personas que intentan entrar de manera ilegal a los Estados Unidos.

El capitán Benjamin Golightly dijo que; «La Guardia Costera y nuestras agencias asociadas continúan deteniendo estos viajes. Serán interceptados y esperan ser devueltos y repatriados a su país de origen».

Y añadió, «Entendemos que estos países tienen varios desafíos políticos y económicos; pero migrar ilegal e inseguramente a Estados Unidos, no es la mejor opción».

#BREAKING @USCG Cutter Diligence’s crew repatriated 102 Haitians to #Haiti, Thursday, following an interdiction off of #BiscayneBay. #DontTakeToTheSea

Read more:https://t.co/xt9onqS8vb pic.twitter.com/JJRoyWJx74

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 17, 2021