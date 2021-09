1277450

Caracas.- El presidente de la Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital, Pedro García, denunció este jueves, 16 de septiembre, que el Ministerio de Educación les descontó de manera arbitraria una cantidad de dinero perteneciente a sus salarios. «Hemos sido objeto de un robo de nuestras ya miserables jubilaciones», afirmó.

El dirigente y representante de los agremiados por el sector de los profesionales jubilados y pensionados de la educación, dio a conocer tal situación a propósito de una actividad de protesta que se llevó a cabo frente a la sede del Ministerio de Educación en la ciudad capital, en la que se reunió el gremio docente, magisterios y distintos representantes del sector educativo, así como estudiantes de educación media, paga exigir al gobierno de Nicolás Maduro, que se garanticen las medidas idóneas y pertinentes de bioseguridad para el regreso a clases de manera presencial.

«Es un total abuso e irrespeto lo que se ha hecho al descontarnos ese dinero de manera inconsulta, algo que no se hacía desde hace muchísimo tiempo. Hay docentes que les descontaron 2 millones y hasta 10 millones de bolívares de pensiones y asignaciones que son de por sí ya miserables, como si pueden hacer con ese sueldo lo que les da la gana», expresó García.

De igual modo, el representante de los maestros jubilados y pensionados de Caracas desmintió a la ministra de Educación, Yelitze Santaella, en el anuncio que hiciera horas antes, cuando aseguró que el referido descuento se había realizado solo en algunos casos puntuales.

La devaluación de la economía venezolana fue uno de los aspectos denunciados por los profesores jubilados, así como diferentes representantes del sector educativo del país | Foto: Jhon Pedraza Rodríguez

«Mediante un comunicado la ciudadana ministra dijo que el descuento había sido únicamente para algunos docentes jubilados con postgrado, y eso es totalmente falso, porque yo en mi caso particular, no tengo postgrado y se me hizo el descuento», aseveró.

Igualmente, aprovechó la ocasión para solicitarle a la titular del ministerio de Educación, que tome en cuenta al gremio de profesores jubilados y pensionados del país, para el proceso de vacunación contra el COVID-19, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud, por tratarse de una población conformada por personas adultas mayores, que a su vez, los hace vulnerables al contagio del coronavirus.

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas