Libro: LA DEPRESIÓN (NO) EXISTE

Guía para no causar daño cuando hables con una persona deprimida. «¡No estés triste!» «¿Por qué te sientes así si lo tienes todo en la vida?» Estas son algunas de las reacciones que las personas que sufren de depresión escuchan al confesar su enfermedad. En este libro encontrarás explicaciones sencillas, sinceras e ilustradas para entender por qué a estas personas no les ayuda comentarios así. Una guía útil para quienes no quieran causar daño cuando hablen de depresión, además de una introducción clarificadora a esta enfermedad. Cuando alguien nos dice que está deprimido (no que está triste, sino que sufre depresión), lo más probable es que no sepamos qué contestarle ni cómo hacer que se sienta mejor. Juan Carlos Rincón sufre de depresión y reúne en este libro los comentarios y consejos que le han hecho al hablar sobre su enfermedad y que, en su experiencia, más que ayudar han empeorado la situación. Un manual básico para las personas que conocen a alguien con este trastorno, pero también un libro para que el público en general entienda en qué consiste esta enfermedad que, según la OMS, afecta a más de tresc

Autor: RINCÓN ESCALANTE, JUAN CARLOS

Genero: Autoayuda

Páginas; 160

