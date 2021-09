Lo que dijo Enrique Guzmán sobre la muerte de la hermana de Frida Sofía

El cantante venezolano Enrique Guzmán quien tiene una riña personal con su nieta Frida Sofía, hizo unos polémicos comentarios sobre la muerte de Natasha Moctezuma, hermana menor de Frida Sofía.

Cabe destacar que, el artista fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la muerte de la joven hermana de Frida a lo que respondió «El karma es el karma», un comentario muy fuerte para decir sobre una persona fallecida.

En este caso, el artista dijo que la hija de Alejandra Guzmán no ha ratificado en su contra tras haberlo señalado de abuso sexual cuando era una niña: «Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no sé por qué. Supongo que como no tiene forma de probar que yo alguna vez tuve alguna relación extraña con ella».

Por si fuera poco, Guzmán dijo que ya no considera a Frida «parte de la familia». Ahora bien, en cuanto a la joven modelo de 29 años, está ausente de las redes sociales luego del triste deceso de su hermana de 24 años quien padecía una enfermedad en el pulmón y epilepsia.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que habló con Frida Sofía quien se encuentra muy triste y confesó que «nunca había sentido un dolor de esta naturaleza».

con información de People en Español