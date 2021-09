Lonzo Ball mostró su “fusil” en el beisbol

El jugador de los Chicago Bulls, Lonzo Ball le demostró al mundo la gran potencia en el brazo en el beisbol haciendo lanzamiento ceremonial en la MLB.

El base armador estrella de la NBA, Lonzo Ball fue invitado al estadio del equipo de los Chicago White Sox hacer el lanzamiento de la primera bola y demostró que tiene una tremenda fuerza en su azo derecho para lazar la pelota hacia el Hot Play en la MLB.

Lonzo Ball lo hizo de una manera chistosa, pero la mascota del equipo de Chicago White Sox quien era que estaba esperando el lanzamiento no pudo tener el control para atrapar la pelota y termino yéndose hacia atrás.

Aquí el video:

Lonzo brought the heat on this pitch 😂🔥 @BRWalkoff

(via @Crayestout)pic.twitter.com/jkCC9GDWbN

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 16, 2021