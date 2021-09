Luisito Comunica arremetió contra periodistas tras críticas por comprar una casa en Lechería

El youtuber mexicano, Luisito Comunica cargó contra los periodistas que dicen que «le pagaron con una casa para que diga que el país está bien».

En mensaje publicado en Twitter, Luisito escribió: «Hablo de que en Venezuela no hay luz, no hay gasolina, no hay agua, pero digo que sigue siendo un país hermoso que me encanta».

Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, anunció el lunes que durante su segundo viaje a Venezuela decidió comprar una casa valorada en 20 000 dólares estadounidenses (USD) en Lechería, estado Anzoátegui.

Villar explicó que frente a la actual situación en Venezuela prefirió invertir en una propiedad pequeña: “Sinceramente, me gustó demasiado, en una ciudad que me dejó enamorado”.

Además dijo que el costo de la vivienda fue muy barato en comparación a otras partes del mundo: «En pocos lugares del mundo encuentras viviendas a estos precios. Es una casa que está frente al mar, desde aquí, puedes ver el océano. Así que, honestamente, es una inversión muy a futuro».

Hablo de que en Venezuela no hay luz, no hay gasolina, no hay agua, PERO digo que sigue siendo un país hermoso que me encanta. Periodistas en Venezuela: LE PAGARON CON UNA CASA PARA QUE DIGA QUE EL PAÍS ESTÁ BIEN. — Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) September 14, 2021

