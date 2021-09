Natalia Streignard anuncia su regreso a las telenovelas

Luego de más de 10 años alejada de las pantallas para dedicarse a criar a sus tres hijos, la actriz venezolana, Natalia Streignard reveló que vuelve al mundo de las telenovelas.

La también española, recordada por su papel protagónico en “Mi gorda bella”, una de las telenovelas venezolanas más exitosas del mundo indicó que pondrá algunas condiciones para regresar a su pasión por la actuación, esto por su vida actual con tres hijos.

Su última novela la grabó hace 13 años, “El juramento” y en una reciente entrevista con la emisora Onda La Superestación dijo que se declaró más que lista para regresar a los foros.

Ya mi hijo chiquito entró al colegio ahorita, entonces ya ahora estoy como que en las mañanas libres y siempre tienen que si el soccer en la tarde…, entonces ya estoy como mucho más relajada, ya no me ocupa tanto mi tiempo. Igual en la tarde es como un trabajón…”, dijo Streignard.

A pesar de esto, aseguró que su regreso a la actuación tendría que ajustarse a sus tiempos como mamá: “Ahorita tendría que ser como una participación especial. No podría estar dedicada al 100% [o] meterme en algún personaje que requiera demasiado tiempo porque quiero continuar también con mis hijos, pero una participación especial, algo pequeño yo creo que sí”.

“Lo que pasa es que dije tantas veces que no que ya no me hacen caso, ya nadie me llama porque ya dije que no 40 veces, entonces ya dijeron ‘no, hombre, olvídate de Natalia’”, agregó entre risas la actriz.

Con información de Gossipvzla

Por: Reporte Confidencial