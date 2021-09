Perú | Allanan inmuebles de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán

Fiscalía ejecuta allanamiento a cinco inmuebles vinculados a la investigación contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán

Se allanan 5 viviendas de la ex burgomaestre Susana Villarán. El día de hoy 17 de septiembre se realizó un operativo de allanamiento y descerraje en cinco viviendas, vinculadas a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. Los operativos fueron solicitados por el despacho del fiscal José Domingo Pérez y fueron autorizados por el juez Jorge Chávez Tamariz.

Así mismo, el allanamiento a Susana Villarán se da por el proceso legal que lleva enfrentando por presuntos aportes millonarios a la campaña de la empresa brasileña Odebretch. Cabe recalcar que, se le atribuye haber recibido 10 millones de dólares de las constructoras Odebrecht y OAS.

La fiscalía informó que: “Los inmuebles pertenecen a Marco del Mastro Vecchione, Jorge Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y a la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, investigados por presunta participación en la recaudación de fondos para la campaña contra la revocatoria de la ex alcaldesa”.

Las viviendas allanadas se encuentran diferentes distritos de Lima Metropolitana los cuales son: Miraflores (2), Magdalena del Mar (2) y Jesús María (1).

Actualmente Villarán de la Puente tiene algunas restricciones como, por ejemplo, no puede salir del país hasta que culmine la investigación, no puede cambiar su lugar de domicilio sin autorización judicial y no puede comunicarse con coinvestigados ni testigos o peritos del caso.

Así mismo debe presentarse a actividades judiciales cuando se le requiera y no puede dar declaraciones a la prensa.