Perú | Poder Judicial reduce la pena de Adriano Pozo agresor de Arlette Contreras

La excongesista Arlette Contreras se pronunció al respecto. “El sistema de justicia no está preparado para atender violencia contra las mujeres”.

La excongresista Arlette Contreras sufrió de agresión física por parte del que era su pareja en ese entonces, Adriano Pozo, por el 2016. Ante la decisión del Poder Judicial de reducir la pena de su agresor, no descarta acudir a instancias internacionales puesto que considera que el sistema judicial de nuestro país no está preparado para atender la violencia contra las mujeres.

La abogada de la excongresista informó que el Poder Judicial redujo la pena del agresor Pozo a un año, quien actualmente se encuentra prófugo la justicia y sentenciado a 11 años de prisión.

“El sistema de justicia peruano no está preparado para atender el caso de violencia contra las mujeres”, expresó. Arlette Contreras indicó además que desde que se le dictó sentencia a su agresor Adriano Pozo, el Poder Judicial no ha emitido una orden de captura contra él.

“Durante seis años, la parte difícil la he tenido que asumir yo como mujer buscando justicia en el sistema judicial y no Adriano Pozo. A un prófugo se le da el beneficio para reducirle la condena que no ha cumplido un solo día”, expresó.

“Si en un caso que es de conocimiento público, que felizmente ha recibido la atención de los medios, no puede lograrse justicia. Un caso en el que además hay medios probatorios contundentes, uno tan sólido, no sé qué acceso a la justicia tendrán las mujeres de otras condiciones”, añadió.