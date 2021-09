España | Bagnaia firma una nueva pole de récord y Márquez saldrá séptimo

Pecco Bagnaia está intratable. El piloto de Ducati firmó una nueva pole de récord (1:31.065), esta vez en el GP de San Marino de MotoGP, en casa de Ducati. El italiano no pierde la esperanza de pelear por el Mundial y presiona a Quartararo con todo lo que tiene en cada entrenamiento. Con esta son ya tres las poles que suma el segundo clasificado del campeonato, la segunda consecutiva. De hecho se ha repetido la primera fila del pasado fin de semana: Bagnaia, Miller y Quartararo, por ese orden.

Fabio Quartararo lo intentó hasta el final, pero una caída en la última vuelta desbarató cualquier opción de arrebatarle la pole a Pecco. Era todo o nada y esta vez salió cruz. Aún así estará en primera línea de parrilla. Por otra parte, Marc Márquez saldrá desde la séptima posición. El ocho veces campeón del mundo se fue al suelo a poco más de tres minutos y medio mientras perseguía a Bagnaia. Otra vez. La segunda caída del día. La primera le mandaba a la Q1 y esta le privaba de estar más adelante en la salida del domingo. Paritrá desde la tercera fila.

El español mejor clasificado fue Jorge Martín. El piloto del Pramac Racing volvía a ser la mejor moto satélite. No pudo colarse en la primera línea pero saldrá desde la cuarta posición, justo delante de su compañero Johann Zarco. Cuatro Ducati en las cinco primeras posiciones. El equipo italiano se siente muy cómodo en este circuito de Misano y mostró su dominio.

Una caída manda a Márquez a la Q1

Una nueva caída condenaba a Marc Márquez a pasar por la Q1. Él sabía que iba a sufrir, que San Marino no sería como Aragón, pero confiaba en poder entrar directamente en la Q2. Por desgracia se fue al suelo a poco más de un minuto para el final del libre 3 cuando venía haciendo una buena vuelta. Intentó levantar la moto sabiendo que no le quedaba tiempo para volver al box y coger la otro moto, pero no fue posible.

El ilerdense se cogió a la rueda de Stefan Bradl para intentar meterse en la Q2. En la primera vuelta funcionó y marcó el mejor tiempo. Pero no era suficiente porque Bastianini y Morbidelli le batirían a la postre. Volvió a salir cerca del final con el alemán como liebre y seguido de su hermano Álex Márquez. Iba camino de colocarse primero pero Bradl le molestó en el último sector y no pudo batir a Bastianini. Aún así, eso sería suficiente para lograr el objetivo de meterse en la Q2. Allí sufrió la segunda caída del día, esta vez a rueda de Bagnaia y tendrá que remontar si quiere pelear por el podio.