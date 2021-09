Especial ND | Jefa de Zona Educativa: Nuestro sueldo no nos recompensa, pero sabíamos que en Educación no nos haríamos ricos

La nueva jefa de la Zona Educativa en el estado Bolívar, Betsy Palma, envió un mensaje de felicitación al personal docente que se incorporó este viernes al año escolar 2021-2022 y aunque reconoció que el sueldo que perciben no recompensa la labor que hacen, justificó el hecho recalcando que la mayor riqueza, según ella, es la formación escolar de los niños.

«Son ustedes maestros y maestras que sabemos que nuestro sueldo no recompensa la labor que estamos haciendo, pero todos los que nos formamos en educación, sabíamos que en ese trabajo no íbamos a ser ricos y nuestra mayor riqueza es la formación escolar de los niños», expresó Palma en rueda de prensa desde Ciudad Bolívar, donde también se oficializó su reciente designación, tras la visita a la entidad de la ministra de Educación, Yelitze Santaella.

Betsy Palma aseguró que este viernes se incorporó el personal docente y administrativo a las 1.341 escuelas activas en el estado Bolívar, aun cuando el proceso de vacunación para el sector educación no ha concluido en su totalidad y docentes denuncian que los planteles educativos no están en condiciones para recibirlos.

De acuerdo con la presidenta del Colegio de Profesores de Ciudad Guayana, Doris Guzmán, la realidad es que no más de 30 % del gremio realmente atendió ese llamado a regresar a los salones de clases, alegando que el docente del estado Bolívar se siente frustrado, descontento y desmotivado por la serie de beneficios que el Estado le ha suprimido.

«El gremio docente se encuentra descontento, sobre todo los dependientes de la Gobernación del estado Bolívar. Para ellos fue suspendido el bono vacacional y muchos activos. Aun así, al menos 30 % hará presencia en las aulas de clases, también tomando en cuenta que las instituciones educativas se encuentran inoperantes por la falta de servicios públicos, por los mecanismos de bioserguridad, eso no existe, nosotros mismos tenemos que costearlo de nuestros bolsillos. Hay escuelas que no cuentan ni con pupitres», denuncia la profesora.

En conversaciones con Noticiero Digital, Doris Guzmán afirma que no ha tenido oportunidad de recorrer todas las escuelas del municipio Caroní por la dificultad de conseguir gasolina, sin embargo, asegura que en la parroquia Unare, una de las más grandes del municipio, 10 % de las instituciones educativas pudiesen arrancar.

La representante del gremio también calcula que más del 80 % de los docentes hoy se dedica al comercio informal para subsistir por los salarios de hambre que devengan como educadores.

«Hasta yo tuve que pasarme a la economía informal y ahora con la nueva reconvesión monetaria, mi sueldo quedará en 6,5 bolívares, y para ñapa nos quitan los bonos, todos nos sentimos abandonados», agrega.

Sobre el comentario que hiciera más temprano la jefa de Zona Educativa, quien sostiene que la profesión de Educación no es para hacerse rico, la profesora Doris Guzmán, trae a colación el artículo 91 de la Constitución donde destaca el sueldo digno que merecen los trabajadores venezolanos para cubrir necesidades básicas.

«Eso no está pasando. Antes de este Gobierno el sueldo de un docente era respetable, teníamos beneficios, existía el Ipasme, se obtenían préstamos, viviendas, vehículos, teníamos una vida holgada, pudimos mantener a nuestros hijos, pagar universidad, pero ahorita no, todo está muy duro. No se compensa la labor con los sueldos, yo sé que no me haré rica, pero al menos quiero poder cubrir mis necesidades», resalta.

La presidenta del Colegio de Profesores adelanta que el próximo lunes estarán llevando ante el Ministerio de Trabajo otro reclamo sobre las reivinidicaciones salariales y condiciones para trabajar.