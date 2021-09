Más de 48 horas tiene caída la plataforma del Banco de Venezuela: ND habla con usuarios

El Banco de Venezuela llegó a 48 horas con su sistema caído y con ello, miles de usuarios afectados por esta falla que está desde el miércoles 15 de septiembre, la cual ha impedido realizar consultas de saldos, transferencias vía web, pago móvil y pago de servicios.

ND consultó a varios clientes del banco, quienes expresaron su molestia porque no han podido adquirir alimentos o hacer pagos a otras personas que tienen cuenta nada más en esa institución financiera.

«La señora que me ayuda en la casa tiene cuenta solo en ese banco. El 15 cambié unos dólares para pagarle y nunca pude. Tuve que pagarle con dólares en efectivo y a ella no le gusta, pero tenía que pagarle», comentó Nashla Báez.

«Estoy demasiado molesta, ya yo no estaba usando ese banco para nada. Pasaba una migaja de plata porque yo de ahí le pago a una señora que le vende las verduras a mis papás. Eso fue lo único que me dio chance de hacer esta semana y un pago a unas amigas porque están recogiendo plata para una operación a su mami y ya después de eso el sistema me sacó la puñeta», expresó a ND Cristina González, quien agregó que hizo un trabajo y el pago se lo hicieron en su cuenta del Venezuela, lo que significa que tiene el dinero allí sin poderlo movilizar.

Yoliar Mosquera también habló con ND y dijo que en su cuenta tiene lo equivalente a 20 dólares e intentó este viernes comprar algo de pan, «plátano y parchitas» y no pudo. «No pasa la tarjeta. Además vendrá visita a la casa y no tengo qúe ofrecerle», expresó.

Para Mayberling Rondón la experiencia de estos dos días ha sido «horrible» y comenta que ayer para ella fue la «locura» y asegura que quedó abrumada con tantas cosas que se decían sobre la falla del sistema.

Entretanto, la institución informó la noche del miércoles 15 que su plataforma presentaba «intermitencia» y que estaban trabajando para solventarlo. Sin embargo, la falla continuó el jueves 16 y señalaron que restablecerían el servicio en las «próximas horas» y que la red de agencias no estaría laborando durante el día.

El problema aún persiste este viernes 17 y los usuarios no tienen cómo resolver sus prioridades más inmediatas entre esos los pensionados, cuyo pago fue fijado para hoy. «Hasta cuándo van a estar arreglando su plataforma? creen que no se compran alimentos y medicamentos con nuestro dinero atrapado en el banco, por Dios una solución para ya, no es justo que siempre tenga fallas de plataforma, van 2 días y no tenemos acceso al banco de Venezuela», escribió una persona en la red social Twitter.

«Ayer temprano , me hicieron un pago móvil , verifiqué mi cuenta y tenía el dinero, hoy al meterme a la cuenta no le aparece ese dinero, no me aparece los movimientos del día de ayer», expresó otro usuario.