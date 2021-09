Pocos pensionados acudieron a las oficinas del Banco de Venezuela este #18sep

1278100

El Banco de Venezuela (BDV) informó que todas las oficinas de la entidad bancaria atenderán únicamente a los pensionados este sábado 18 de septiembre, la medida aplica también para el Banco Bicentenario. No obstante, en el recorrido realizado por El Pitazo de 9:00 am a 11:00 am se observó una mínima o nula asistencia de los adultos mayores.

A pesar de que la orden fue que todas las sedes prestaran servicio, la sede principal, ubicada en la Av. Universidad de Caracas, se encuentra con la santamaría abajo.

Wilmer, pensionado y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de 67 años de edad, quien se encontraba en las instalaciones del banco, manifestó no haber tenido inconvenientes para recibir el pago de la pensión el 17 de septiembre. Al preguntarle por el operativo, comentó haberse enterado del mismo por televisión.

Por otro lado, en la Av. Urdaneta, el zapatero Adolfo denunció que las fallas registradas en la plataforma del banco han generado »mucha confusión», lo que representa para él una alarma para las personas que dependen del pago móvil o transferencias.

En las inmediaciones del BCV, en la parroquia El Cementerio, no hubo colas y la atención fue rápida. Al preguntarle a los trabajadores de la entidad bancaria si tenían alguna cifra de la cantidad de pensionados que habían ingresado durante el día, señalaron no estar autorizados para informar o suministrar datos relacionados con las fallas en las plataformas y horario de atención. El mismo escenario se repitió en la Av. San Martín y Av. Páez de El Paraíso.

La oficina de la Av. Principal de El Cementerio, calle Los Jabillos, está funcionando internamente pero no brinda atención a particulares ni pensionados. La puerta de este recinto se encuentra trancada con un tubo de hierro. Los vendedores ambulantes y caminantes de la zona evitaron denunciar los inconvenientes con la entidad bancaria por temor a represalias.

En cuanto al Banco Bicentenario, la sucursal de la Av. Victoria está atendiendo a los adultos mayores y no hay gente en cola en los alrededores, mientras que la sede más cercana al Banco Central de Venezuela (BCV), no prestó servicio.

Se presume que la mínima asistencia a las instalaciones del Banco de Venezuela y Bicentenario se debe al desconocimiento del operativo.

Usuarios en la red social Twitter exigen que la atención por parte de la banca no sea exclusiva para los retirados. »¿Sólo los pensionados comen, ah? Pues necesito mi dinero, necesito mi dinero, necesitó mi dinero», respondió Elyiluris Arevalo (@elyilurisa) al hilo de reportes publicados por El Pitazo.

