Colombia En Fontibón un hombre intentó raptar a un bebé de un año

En Fontibón, Bogotá, quedó registrado el impresionante intento de rapto de un bebé de tan solo un año de nacido.

Los hechos se registraron en horas de la noche del pasado miércoles 15 de septiembre, en la carrera 112 B con la calle 22 del barrio Atahualpa de la localidad de Fontibón.

El impresionante hecho en Fontibón

Según la denuncia y como se aprecia en el video registrado por cámaras de seguridad, delincuentes en motocicleta intentaron raptar de los brazos de su madre a un bebé.

“Sentí el jalonazo. Vi cómo lo cogió del brazo y me lo jaló. Mi reacción fue botar un helado que tenía en la mano y coger el niño lo más duro para que no me lo quitara”, dijo a Caracol Noticias la madre del pequeño.

Según las cámaras de seguridad, el hombre estuvo rondando la zona por varios minutos, por lo que la Policía analiza las grabaciones para dar con la identidad de esta persona.

