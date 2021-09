Exiliados venezolanos declararon a López Obrador «persona non grata» por apoyar a Maduro

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) declaró como «persona non grata» a López Obrador, presidente de México, por su supuesto apoyo a Maduro y a Díaz-Canel.

En un comunicado, la organización aludió al recibimiento del mandatario mexicano a Maduro y Díaz-Canel la VI cumbre de la Celac. La participación de ambos en la reunión realizada en México fue controvertida por las múltiples denuncias a sus administraciones por violación de los DDHH.

Según la Veppex, es inaceptable que López Obrador reciba a Nicolás Maduro; «acusado de narcotráfico por la justicia norteamericana y tiene una recompensa de 15 millones de dólares por su captura«.

«Resulta insólito que un presidente elegido democráticamente reciba con honores a un asesino como Miguel Díaz-Canel; quien ha continuado con la tiranía de los hermanos (Fidel y Raúl) Castro en la isla de Cuba», expresó el presidente de Veppex, José Antonio Colina.

El gesto del presidente López Obrador, continuó Colina, «refleja lo desfavorable y negativo» que es que la oposición venezolana mantenga un diálogo en territorio mexicano con el oficialismo.

La reunión de hoy de la Celac estuvo marcada por las críticas que hicieron algunos mandatarios a la participación de Maduro en la cumbre. Ejemplos de ello los discursos de los presidentes de Paraguay y Uruguay, con dedicatorias a Maduro, Díaz-Canel y Ortega incluidas.

«Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa el reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro«, expresó el presidente guaraní.

«Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena; cuando no se respeta la separación de poderes; se utiliza el aparato represor para callar las protestas; se encarcelan opositores, cuando no se respetan los DDHH; nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela«, denunció Lacalle Pou.