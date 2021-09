Maduro increpa a los presidentes de Paraguay y Uruguay en la Celac: «Debatamos sobre democracia”

El presidente venezolano Nicolás Maduro, desafió a los mandatarios de Paraguay, Mario Abdo; y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con un debate sobre democracia.

En el marco de la cumbre de la CELAC, Maduro manifestó: “Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Le digo al presidente de Paraguay: ‘Ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia’. En Paraguay, en Venezuela y en América Latina.

Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar”, comenzó. Y siguió: “O ponga Lacalle la fecha y el lugar. O usted López Obrador. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, o en privado. Como ustedes quieran. Con respeto y sin exclusiones”.

La respuesta de Maduro en plena cumbre se debió a las denuncias de los mandatarios de Uruguay y Paraguay, Lacalle Pou y Abdo, que denunciaron la brutal represión de su régimen.

Y es que el uruguayo se diferenció de la dictadura de Cuba y reivindicó la democracia.

“Nuestro país integra este foro porque la CELAC ha ampliado su relacionamiento con otros países del mundo pero esto no significa que caiga en desuso la participación en la OEA. Hay que ser bien claros al respectos”, empezó su discurso Lacalle Pou.

«Participar de este foro no significa ser complaciente. Y con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, subrayó.

Por su parte, el mandatario de Paraguay, Mario Abdo, también apuntó contra los regímenes autoritarios en la región. “Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”, manifestó.

Agencia