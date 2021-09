Muere electrocutado hijo del exdiputado exiliado Wilmer Azuaje

1278259

Acarigua.- Wilmer Michael Azuaje, hijo mayor del exdiputado opositor Wilmer Azuaje, falleció la tarde de este sábado, 18 de septiembre, al recibir una descarga eléctrica en la autopista José Antonio Páez, a la altura del municipio San Genaro de Boconoito, en Portuguesa.

La muerte del joven fue confirmada por el exparlamentario que actualmente se encuentra en el exilio en República Dominicana, y quien pidió al Gobierno nacional permitirle su ingreso al país para despedir a su hijo. «Que dolor tan grande, pero grande. Solo yo sé lo que siento por no poder estar contigo hijo de mi alma (…) Hace tres días cumpliste años y no pude estar a tu lado y hoy pido que me dejen entrar al país para despedirte. Por favor quiero despedirme de ti, hijo mío» escribió Azuaje en una publicación en su cuenta en Instagram.

Según el reporte oficial del suceso, emitido por Protección Civil Portuguesa, el hecho ocurrió diagonal al punto de control de la Guardia Nacional, ubicado en la entrada de la población de Boconoito. El joven de 24 años, que viajaba en una motocicleta, aproximadamente a las 5 de la tarde, se detuvo en una arepera para comer y equipar combustible, pero se recostó en un poste y recibió la descarga eléctrica.

Azuaje regresaba en moto al estado Barinas, donde residía, procedente de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. El siniestro fue reportado por efectivos de la Guardia Nacional. Funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Portuguesa, se trasladaron al sitio para levantar el cadáver e iniciar las investigaciones del caso. Mientras que una comisión de Corpoelec acudió para desactivar la energía eléctrica en el sector a fin de evitar otra tragedia.

Mariangel Moro ColmenárezSucesos