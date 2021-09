Sobreviviente de naufragio de la embarcación Thor fue dada de alta

Luego de permanecer diez días hospitalizada en el Periférico de Pariata, ubicado en el estado Vargas, Verónica de Jesús Martínez, una de las tres sobrevivientes del naufragio de la embarcación Thor, fue dada de alta el 17 de septiembre.

Fuentes ligadas al centro asistencial contaron al diario El Pitazo, este 18 de septiembre, que Martínez superó el cuadro de deshidratación que presentaba, luego de permanecer cinco días y cuatro noches en altamar; sin embargo, aún debe recuperarse totalmente de las quemaduras.

Las fuentes consultadas coincidieron en que Martínez se curará mucho más rápido de las lesiones físicas que de las emocionales, no obstante, son optimistas y confían en que pronto estará en buenas condiciones de salud. Martínez es una de las nueve personas que viajaban en la lancha Thor cuando zarpó desde Higuerote, estado Miranda, el viernes 3 de septiembre, a las 9:30 a.m. El destino era la isla La Tortuga, sentido La Orchila; no obstante, la embarcación naufragó.

Antes del accidente, Verónica Martínez, oriunda de El Tigre, estado Anzoátegui, tenía un año trabajando como niñera de José David Camblor (6) y María Beatriz Camblor (2), quienes también fueron encontrados con vida, el 7 de septiembre, durante las labores de búsqueda de los organismos preventivos. Cinco pasajeros de la embarcación continúan desaparecidos.

