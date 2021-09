▷ Américo Martín: No puede haber un paso atrás en la negociación #20Sep

Américo Martín, abogado, ex parlamentario, escritor, articulista de medios de comunicación latinoamericanos y analista político, tiene dos apreciaciones en torno a las conversaciones que se llevan a cabo en México, entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, para tratar la crisis de Venezuela.

Una, dice, es la posición de López Obrador, «presidente de México, que ha sido muy equilibrada y es que él tiene interés en eso porque, al fin y al cabo, si se da esa negociación, como yo espero y deseo, evidentemente, la distinción que puede obtener es el Premio Nobel de la Paz y, además, el reconocimiento mundial. Su interés es muy grande en que se resuelva el problema de la crisis en Venezuela».

Y la otra, el problema Alex Saab.«Cada incidente nuevo que se produce en relación a Saab es demasiado grave para que haya el empeño de salvarlo de la justicia de los Estados Unidos. Es una cuestión inusitada incorporar su situación a la agenda, de manera de conferir distinción diplomática, para que no lo pueden extraditar desde Cabo Verde, donde se encuentra detenido. Algo insólito. Yo no sé cómo lo van a tomar los países que están solicitando su extradición cuando se recurre a una argucia cuando realmente no es un diplomático venezolano, pero el gobierno se empeña en que sí lo es y en eso está. Y al mismo tiempo, Colombia lo está exigiendo, para juzgarlo, como nativo que es del vecino país».

En todo caso, Martín asegura que es un error garrafal de Nicolás Maduro porque agrava la situación sin salvarlo. «Lógicamente, es una medida incorrecta e ilegal, difícil de ser respetada por el mundo entero, que está viendo lo que está pasando.

Maduro debe saltar ese asunto y que se resuelva lo que debe resolverse en los tribunales estadounidenses. Es preferible que adopte una posición neutral y positiva».

-¿No será una maniobra del régimen, para suspender las conversaciones?

–Eso siempre se ha esperado de Maduro, pero ahora se ha avanzado mucho, se aprobó la agenda. Ese no es un diálogo, es una negociación. Y hay un presidente importante de América, coordinando. Con los pasos que se han dado, no puede haber marcha atrás. Además hay unos países observando. Tiene que cumplir con sus responsabilidades. Él no debió haber hecho eso (lo de Saab) porque salió perjudicado, como ha ocurrido. Tiene que seguir negociando.

–¿No acepta el gobierno de Maduro la extradición de Hugo “El Pollo” Carvajal a los Estados Unidos?

–Ese es otro caso, para mi, un poco extraño, porque el Pollo Carvajal ya había anunciado que estaba dispuesto a declarar sobre lo que fuera. Pero, yo en realidad no conozco este problema, ni sé lo que ha pasado allí. Estaba eclipsado. Y de repente reaparece detenido.

Martín recuerda la primera vez que se hizo una negociación muy parecida a esta de México, presidida por César Gaviria durante el gobierno de Hugo Chávez.

«Se había llegado a un acuerdo para buscarle una salida electoral a la crisis que estaba viviendo el país en ese momento», refiere. Señaló que ese fue un éxito de Gaviria y al mismo tiempo de los negociadores.

«Yo fui parte de esa negociación como representante de la sociedad civil, entre los catorce negociadores. Conocí la forma de actuar de cada uno de los integrantes de esas delegaciones. En ese entonces, Maduro actuó muy bien, mejor que José Vicente Rangel y Aristóbulo Istúriz. Ellos apostaban a otra cosa, a que pasara el tiempo para que se recuperara Chávez y tuviera opción electoral. Al final le dio la victoria. No fue que hizo trampa. Fue una jugada audaz».

Indicó que esa es una opción que tiene abierta Maduro, quien puede pensar: “En este momento estoy mal y puedo voltear la tortilla.” Martín cree que no es posible. A su parecer, lo que debe hacer es seguir con la negociación y no insistir con lo de Alex Saab, quien no es venezolano sino colombiano y Colombia, como los Estados Unidos, lo quiere extraditar.