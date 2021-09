Abogada denuncia negligencia por muerte de mascota bajo cuidado de empresa canina

1278332

Caracas.- La abogada Ana María Diez denunció el viernes, 17 de septiembre, un caso de negligencia por parte de una empresa encargada de cuidados caninos en Venezuela que, según detalló, causó la muerte de un perro de 11 meses, un bulldog francés llamado Anakin.

De acuerdo con lo relatado por Diez, abogada del caso, la dueña de Anakin, por motivos de viaje, lo llevó el 14 de septiembre a la empresa Consentidog, que ofrece servicios de hospedaje y entrenamiento canino de alta calidad en Caracas.

Dos días después, el 16 de septiembre, estaba previsto que la empresa entregara el perro a su dueña en su casa, sin embargo, tras retrasos en el traslado de la mascota, la empresa comunicó a la responsable de Anakin que tuvieron que acudir a un centro veterinario en La Lagunita por un problema.

Diez detalló que Anakin llegó al Instituto Veterinario Docente La Lagunita sin signos vitales. De acuerdo con lo precisado por la abogada, Anakin murió por causa de una asfixia ocasionada por las circunstancias en el traslado, que fue ejecutado en vehículo que no cumple con las condiciones necesarias. «Transportan a los perros como si fueran cajas de petróleo en estas unidades sin ventanas, dentro de kennels, por largas horas y sin ventilación adecuada», escribió la abogada en Twitter.

Diez difundió el informe médico, que constató que Anakin llegó muerto al Instituto Veterinario Docente La Lagunita. «Los bulldog francés son una raza braquicéfala, de hocico corto que conlleva cuidados especiales, entre ellos no poder estar expuestos al calor directo o poco flujo de aire porque no pueden regular su respiración normalmente. En VIP Consentidog se preciaban de ser ‘especialistas’», detalló.

De acuerdo con lo relatado por Diez, la empresa alegó que el vehículo en el que transportaban a Anakin se accidentó, sin embargo, lo trasladaron a otro con las mismas condiciones. «Solamente dieron como excusa que la camioneta se accidentó, pero los trasladaron a otra camioneta igual sin ventilación adecuada y en hacinamiento».

La bogada advirtió que la empresa no ha presentado una disculpa ni tampoco ha asumido su responsabilidad ni procurado un resarcimiento a la familia de Anakin. «Este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. Quienes defendemos a los animales entendemos y procuramos el respeto que toda vida merece. VIP Consentidogs no ha presentado una disculpa, ni asumido su responsabilidad ni procurado un resarcimiento a la familia».

Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto mediante sus redes sociales o página web.

Amigos, lamento mucho compartir con ustedes la triste noticia de NEGLIGENCIA de parte de la empresa VIP Consentidog en Caracas. Murió de asfixia Anakin, un perrito hermoso y sano de apenas 11 meses. Soy abogada en el caso y por sobre todo, dueña de frenchie Voy con hilo🧵 pic.twitter.com/AmXSW3wTn1 — Ana María Diez .·.🇻🇪 (@AnaMariaDiez) September 17, 2021

Redacción El PitazoGran Caracas