Adriana Azzi: Horóscopo del 20 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 20 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 126

Debes poner en movimiento la energía de los estudios decídete no esperes más. Personas del pasado que inicia un nuevo negocio. Cambios en tu rutina diaria. Te vienen cosas buenas en este mes. Proyectos que llegan a ti. Alguien que te ayuda y debes reconocer su trabajo.

Trabajo: Recibes una llamada para un empleo. Alegrías por cambio en lo laboral. Celebraciones.

Salud: Bienestar.

Amor: Después del descanso viene el momento de trabajar y hacer lo que quieres para ver tus ganancias.

Parejas: El ser amado necesita de ti pero no te dice nada. Hecho curioso con una llave y que será tu felicidad y tranquilidad.

Solteros: Te sientes solo pero llegó el momento para que se concrete eso que quieres. No te estanques.

Mujer: Deja fluir las cosas. Hecho curioso con un hombre casado. Debes pensar un poco más en tu salud.

Hombre: Debes arriesgarte hacer cosas nuevas en tu vida. Estarás en momentos difíciles por alguien que quieres mucho.

Consejo: Hazte un baño, en una jarra con agua le colocas vinagre sal marina te lo echas y te lo dejas.

Tauro

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 224

Tendrás las emociones revueltas. No discutas con personas extraña en la calle. Ten disciplina en tu entorno. Nuevas oportunidades para una conversación. Estás en el proceso de un nuevo sentimiento. Recibes una llamada donde tendrás cambios en tu vida. Compromisos.

Trabajo: Decisiones por darle una respuesta a una persona del extranjero. Logras un objetivo al hacer un cambio.

Salud: Malestar urinaria.

Amor: Disfrutas a tu pareja. En los viaje que haces haz lo que te provoque disfruta. Algo con una puerta.

Parejas: Te preparas para un crecimiento. Ayuda a tu familia ya que tienes hijos y debes atender.

Solteros: No inventes nada. Cuidado con lo que no sabes. Se reactiva la economía.

Mujer: No permitas que abusen de tu confianza. Nuevos acuerdos. Te devuelven algo. Nuevos problemas.

Hombre: Viaje por carretera. Debes atender los compromisos. Se pierde algo de tu oficina.

Consejo: Coloca los pies al piso o la tierra cuando te sientas cargado (a).

Géminis

Palabra clave: Metas.

Número de suerte: 965

Algo con una vivienda. El mayor orgullo es ver feliz a la familia entonces as las cosas bien. Logros y triunfos en negocios que inicias. Algo con música en vivo. Nuevas noticias. Documentos que debes arreglar. Salidas de viaje apurado. Cuidado con carros en estacionamiento donde vives.

Trabajo: Nuevas experiencia. Sabes que estás seguro en lo que haces no pongas excusas.

Salud: Malestar de uña.

Amor: Logros con hijos que te hacen sentir muy feliz. Continúas en algo que haces por tu pareja.

Parejas: Prepárate para muchos cambios. La rueda de la fortuna está contigo. Suerte activada.

Solteros: Nuevas fuerzas. Compartes con amigos. Hecho curioso con compra de ropa para un evento.

Mujer: Nadie valora las cosas como tú así que atiende todo tú. No te amargues la vida.

Hombre: Debes actuar diferente con niños. Familiares que te buscan. Cambio de vivienda.

Consejo: Coloca un limón picado en tu cuarto y báñate con esencia de naranja.

Cancer

Palabra clave: Comunicar.

Número de suerte: 833

Nuevas decisiones. No seas conflictivo (a) y no separes a personas por cosas que no son. Debes prevenir para no tener que lamentar. Algo con estética que te haces. Eliges algo que tú quieres. No asumas cosas que no son tuyos. Debes estar claro (a) en algo que vas a comprar.

Trabajo: Reflexiones. Cambio de empleo. Mejor remuneración. El mundo en tus manos. Viajes.

Salud: Alergia de piel.

Amor: Inicias proyectos donde vives. Un nuevo movimiento en tu entorno. Nuevas alianza.

Parejas: Nunca te arrepientas de lo que haces aprende de los errores y disfruta la ganancias.

Solteros: Compra de medicina que debes salir a buscar. Nuevos amigos. Te dan clase de algo que necesitas saber.

Mujer: Bodas. Mudanzas. Reuniones. Celebraciones. Alegrías. No gastes de más en tu dinero.

Hombre: Cuidado con una mujer de mal carácter. Debes cuidar más a tu familia al que la tiene.

Consejo: Coloca una vela verde y pide lo que necesita en lo económico.

Leo

Palabra clave: Amar.

Número de suerte: 667

No pierdas la fe el dinero llega. Te dirán cuanto te respetan y creen en ti. Inicios. Cambios. Estarás compartiendo una comida con la familia. Regalo especial. Viajes por matrimonio. Compras especiales. Te dan una tarjeta importante. Nuevos cambios. Necesitas un dinero para cancelar.

Trabajo: Ten confianza en lo que haces y las personas que están a tu lado. Nuevos inicios.

Salud: Indigestión.

Amor: Te llaman de algo que estas esperando. Viaje a la playa con la familia y amigos. Compra de ropa de playa.

Parejas: Se activa el amor y la parte sexual con tu pareja. Se fija fecha. Firmas compromisos.

Solteros: Hecho curioso en negocio que se inaugura con personas importante. Logras un buen negocio.

Mujer: inicias un nuevo ciclo en tu vida. Superas la partida de un familiar. Ayudas a un amigo.

Hombre: Es el momento de iniciar un negocio. Llega el bienestar a alguien que quieres mucho. Firmas de documentos.

Consejo: Hacer incienso con hojas de laurel.

Virgo

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 422

Ahorras dinero para viaje con la familia. Algo con un televisor. Intentas algo de nuevo. Ten seguridad en lo que haces. Madre que critica tu vida. Nuevos poderes. No dejes las cosas a la suerte debes estar seguro con quien y que es lo que haces. Nuevos créditos. Viajes. Alegrías por triunfos.

Trabajo: Amiga que espera más de ti. Visitas a un compañero enfermo. Algo que se te hace fácil.

Salud: Desgaste físico.

Amor: No regales el dinero préstalo. Recomendaciones a familiares. Te dan tanto amor en una casa que no te quieres ir.

Parejas: No discutas en la calle. Alguien quiere que te retires de un sitio. No permitas que el amor muera.

Solteros: Grandes ilusiones. Nuevas relaciones. Tomas demasiado. Ten cuidado de noche.

Mujer: Asistirás a un compartir con muchas personas queridas. Verás el camino abierto.

Hombre: Debes conocerte más. Cuídate de personas cercanas que te quitan el amor de tu vida.

Consejo: Límpiate con un limón abierto en cruz y lánzalo a la tierra.

Libra

Palabra clave: Actividad.

Número de suerte: 901

Cambios de look. Ten calma todo llega y lo tuyo no te lo quita nadie. Algo con una enumeración importante. Cuidado con hojas de muchos colores nuevas propuestas. Firmas actas. Un nuevo negocio. Problemas con repuesto de vehículo. Viajes. Alegrías. Cambios y celebraciones.

Trabajo: No puedes generar más dinero debes buscar qué hacer. Ten fe en las cosas.

Salud: Mejoras dolor de cadera.

Amor: Reconciliación. Algo nuevo en tu vida que da un cambio total. Viajes por negocio con amigos.

Parejas: Hombre adulto que te busca y te da la manos. Nuevos riesgos no dejes nada para mañana.

Solteros: Compra de ropa blanca. Algo con adorno en un árbol. Nuevas relaciones. Deja los excesos. Gastos de más.

Mujer: Compra de cartera. Debes cumplir con tu trabajo. Ganancias inesperadas.

Hombre: Inicias estudios ya que quieres el éxito. Reunión en familia importante.

Consejo: Leer salmo 91.

Escorpio

Palabra clave: Tiempo.

Número de suerte: 884

Asistes a una cita. Una nueva familia. Nacimientos. Malestar con personas de la comunidad. Alegrías. Cambios. Cosas nuevas. Te invitaran a estudiar. Nuevos invitados. Cuida más a tu pareja. Piensa más en ti y que los demás solucionen sus problemas. Una nueva actividad laboral. Bendiciones.

Trabajo: Cambio de horario que te favorece. No te enfrentes más a tus compañeros deja que pase lo que pase.

Salud: Sin novedad.

Amor: Debes atender más a tu pareja. No te pongas en negativo con lo que te piden. Nuevas experiencias.

Parejas: La vida te da otra oportunidad. Deja las cargas suéltalo. Nadie te debe manipular.

Solteros: Remodelaciones. Cambios en tu cuarto. Problemas con una persona en tu entorno laboral.

Mujer: Alegrías en la familia. Organizaciones. Nuevos momentos. Cuida el dinero. Cuidado con caídas.

Hombre: Inicias estudios. Mejoras las relaciones. Recibes un regalo inesperado. Compra de alimentos.

Consejo: Colocar una flor amarilla en tu casa.

Sagitario

Palabra clave: Comparación.

Número de suerte: 953

Celebraciones y alegrías con niños. Tienes que ahorrar. Piensa en lo que puede venir. Reserva las cosas. Alguien del extranjero que te busca. Un nuevo control remoto. Tendrás un programa que atender. Cuidado como tratas a tus hijos. Mercado de comida con alegrías muchas cosas llegan.

Trabajo: Amigo especial que te busca para que trabajes con él. Inicias algo en consultorio.

Salud: Cansancio mental.

Amor: Debes atender más a tu pareja. No te pongas negativo (a) con lo que te piden. Aclaras algo.

Parejas: La vida te da otra oportunidad. Deja las cargas suéltalo. Nadie te debe manipular.

Solteros: Nuevos inicios. Cambios en tu cuarto. Problemas con una persona en tu entorno laboral.

Mujer: Cambios. Organizaciones. Nuevos momentos. Cuida el dinero. Cuidado con caídas.

Hombre: Todo se sale de control en tu entorno. Alegrías en todo el fin de semana. Celebraciones.

Consejo: Límpiate con una vela marrón y colócalo a tus santos protectores.

Capricornio

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 043

Niños a tu lado. Paseos a parque. Una nueva construcción. Mudanzas. Recuerda a tus difuntos hazle una misa. Disfruta la vida pero con cordura. No permitas que nadie diga que hacer y jueguen contigo. Cambios. Hecho curioso con frutas. Alguien te pide que te concentres

Trabajo: Cambio de oficina. Cuidado con discusiones en tu sitio de trabajo. Alguien no cree en ti.

Salud: Desgano. Flojera.

Amor: Experiencia religiosa. El sol sale para ti. Debes ayudar a una hermana en problema personal.

Parejas: Unión armoniosa. Harás una limpieza en tu casa. Tienes el poder que quieres. El amor se activa.

Solteros: Arreglo de flores. Nuevas energías en tu entorno positiva. Cuidado con las perfecciones.

Mujer: Inicias nuevas cosas. Deja el pasado conéctate con tu vida Espiritual. No te enganches con problemas de otros.

Hombre: Te despides de personas querida que se va del país. Deja el pasado aclara tu vida.

Consejo: Has incienso con salvia hojas de cebolla y ajo por toda la casa y tu cuerpo.

Acuario

Palabra clave: Artista.

Número de suerte: 001

Compra de vehículo o cambio del mismo. Te dan una respuesta esperada. Nuevas enseñanza. No hables mal de alguien sin saber quién es o que es lo pasa. Nuevas responsabilidades. Te alejan de algo o alguien que se va. Debes asumir de tus responsabilidades. Ayudas a un amigo enfermo.

Trabajo: Pendiente con documento. Nuevas aventuras en lo laboral. Cuidado con los cambios que haces.

Salud: Atender la circulación.

Amor: Estarás a la defensiva. Es importan

te tener un poco de tranquilidad. Alguien te sorprende en sitio muy oscuro.

Parejas: Aléjate de personas negativas y que te quitan lo que es tuyo. Conversaciones.

Solteros: Aclaratorias. Asistes a reuniones importantes. No te apegues a nada terrenal. Cambios.

Mujer: Asistirás a una boda por compromiso. Regalos sorpresas. Reconocimientos. Viaje por negocios.

Hombre: Algo importante con documento para viajar. Amigos del pasado que llegan a tu vida para reencuentros.

Consejo: Leer salmo 33.

Piscis

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 622

Aprende a vivir con todos los que te rodean. No te impongas no es bueno. Hijo que necesita de ti. Nuevas compras. Deja los tormentos. Cuidado cuídate deja los errores. Dinero que gastas de más. Debes cancelar deudas pendientes. Mudanzas. Firmas. Cambios. Alegrías. Avance importante.

Trabajo: Debes adaptarte a algo. Momento de evolución en lo económico. Viajes por negocios.

Salud: Cuida tensión arterial.

Amor: Un nuevo amor a tu lado. Inicias una relación amorosa. Debes prestar más atención.

Parejas: Amigos que te buscan. Viajes rápido. Nuevos inicios. La rueda la fortuna a tu lado. Mudanza.

Solteros: Cambios en tu vida. Cuida tu dinero y recurso. Debes reforzar lo que eres. Cambio en lo físico y personal

Mujer: Mudanzas. Todos los cambios o nuevos procesos son favorables en la economía. Nuevos amigos.

Hombre: Llamada importante. Debes estar claro en lo que dices ya que no puedes maltratar con tus palabras.

Consejo: Con una vela de tres colores límpiate todo el cuerpo y la enciendes a tus protectores espirituales.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial