ALERTA Luz verde para extradición de Hugo el ‘Pollo’ Carvajal a EEUU

EL TIEMPO COLOMBIA El Tribunal Supremo de España se niega a suspender la extradición de Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, exdirector de Inteligencia del régimen venezolano, a quien Estados Unidos reclama por los delitos de narcotráfico y blanqueo, en los que habría actuado vinculado a las Farc. Y, el mismo lunes, compareció por la mañana ante un juez de la Audiencia Nacional para rendir una declaración voluntaria sobre asuntos de terrorismo internacional, como la banda independentista vasca ETA y las Farc. Sus revelaciones son secretas.

La defensa de Carvajal había logrado el pasado 16 de septiembre que se detuviera su extradición por no haber recibido respuesta a su petición de asilo extendida en junio de 2019. Sin embargo, el Ministerio del Interior informó que sí había contestado con una negativa ese mismo año, pero no había podido notificársela por estar en paradero desconocido. La decisión se le comunicó la semana pasada en la cárcel de Estremera, donde está detenido.

Hoy la Sección Quinta de los Contencioso-Administrativo del Tribunal asegura que el exgeneral reitera los mismos argumentos que había expuesto y que habían sido rechazados en mayo de 2020. Por tanto, no suspende su extradición. Caben, sin embargo, recursos a esta decisión.

Al mismo tiempo, por la mañana el antiguo jefe de Inteligencia declaró ante el juez Manuel García Castellón a lo largo de una hora y media, aunque se desconoce lo que dijo pues se trata de una causa bajo secreto.

Se comprometió a entregar documentación relacionada con sus revelaciones. Y, en todo caso, se espera que vuelva a ser llamado para ampliar la declaración. Algunos medios españoles especulan con la posibilidad de que haya hecho referencia a Podemos, el partido socio del gobierno socialista.

Cuando Carvajal fue detenido la primera vez en España pidió declarar voluntariamente sobre asuntos relacionados con terrorismo y, en particular, con ETA, las Farc y Venezuela.



Ahora hay que ver si el magistrado considera que las revelaciones de Carvajal son tan significativas como para reabrir alguna causa o comenzar una nueva, lo que podría afectar el ritmo del proceso de extradición.

La abogada de Carvajal afirma que su cliente teme no contar con un juicio justo si es extraditado a los Estados Unidos y que confía en la justicia española. La prueba, según ella, es que se quedó en España cuando se fugó.

(Puede consultar: El incierto rumbo del diálogo venezolano)

Asegura que los problemas del exgeneral, jefe de la Dirección de Contrainteligencia militar en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, comenzaron cuando se opuso al chavismo y expresó su apoyo al líder de la oposición, Juan Guaidó. Carvajal denuncia que Estados Unidos lo busca con acusaciones infundadas de narcotráfico porque quieren que les proporcione información que él conoce por su trabajo en Venezuela.

La Audiencia Nacional accedió a la extradición en 2019 porque consideró que sí había estado vinculado al narcotráfico durante veinte años y que vendió armamento a las Farc a cambio de drogas y de protección a los cargamentos, mientras ostentaba altos cargos del gobierno venezolano entre 2004 y 2011 y entre 2013 y 2014. Presuntamente pertenecía al llamado Cartel de los soles.

Carvajal fue detenido en 2019 en respuesta al reclamo de la justicia norteamericana y aprovechó la libertad provisional para fugarse cuando se enteró de que iba a se iba a aprobar su extradición. Permaneció prófugo hasta el 9 de septiembre de este año, cuando la Policía Nacional española junto con la agencia norteamericana para el control de drogas (DEA) lo encontraron escondido en una vivienda de Madrid.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID