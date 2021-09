comunidad preocupada por colapso de casas debido a las lluvias

En la vereda La Esperanza, de la comunidad La Ortiza, el agobio y la preocupación son constante ante el posible colapso de las viviendas en el sector. La falta de canalización para las aguas de lluvias, está socavando los cimientos de las casas. Habitantes, especialmente de La Tercera, alertaron de la situación y pidieron ayuda en esta emergencia que los afecta cuando las lluvias en Táchira se intensifican.

Lluvias en Táchira: habla habitante de la comunidad

“Tengo mucho problema con el agua, el agua de lluvia no está corriendo por las cloacas si no por debajo y mi casa está a punto de deteriorarse. Hay muchos huecos parece que fuese una quebrada lo que baja por ahí. El portón lo tengo todo descuadrado, se me está dañando la vereda”, resaltó una habitante afectada.

Por otra parte, alertó que se están haciendo muchos huecos, “el agua negra baja por ahí, las aguas de lluvias no está corriendo por la tubería”.

Alrededor de ocho casas están en peligro ante el colapso de toda el área. Solicitaron ayuda de las autoridades locales y los organismos competentes ante el peligro que corren sus hogares y las vidas de cientos de familias.