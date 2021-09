Denunció «injusta» suspensión de su cuenta en Call of Duty por la que perdió $ 6.000

Como sucede con la inmensa mayoría de videojuegos free-to-play, Call of Duty: Mobile constantemente ofrece nuevos ítems cosméticos y otros artículos de paga. Pese a que muchos usuarios no sueltan un solo centavo y disfrutan la experiencia totalmente gratis. Otros no dudan en invertir grandes sumas de dinero en la tienda para obtener los mejores paquetes y es lo que le sucedió a este chico en Call of Duty: Mobile

Aunque parezca el escenario de una pesadilla, eso es exactamente lo que vive un jugador del shooter competitivo. A través de una publicación de reddit, el usuario Bronac1234 busca la ayuda de la comunidad para recuperar su cuenta, en la cual invirtió más de $6000 USD en ítems dentro del juego.

Bronac1234 explicó que vivía en Pakistán y empezó a jugar Call of Duty: Mobile allí. No fue hasta hace poco que se mudó a Australia que los problemas empezaron a surgir.

Para empezar, el jugador recibió un castigo de 10 minutos sin razón aparente, aunque admitió que en ese momento no le prestó mucha atención. Sin embargo, poco tiempo después fue acreedor a otra amonestación de 1 hora. Lamentablemente, la situación escaló rápidamente y, como explicó en la publicación de reddit, actualmente su cuenta está baneada por 10 años.

Bronact1234 explica que nunca utilizó aplicaciones de terceros ni algún hack durante sus sesiones de juego. Además, dijo que una segunda cuenta que registró en Australia funciona sin ningún problema, por lo que teoriza que el juego piensa que está empleando un VPN, lo que podría ser el motivo detrás de las injustas prohibiciones.

El jugador confiesa que ya contactó con servicio al cliente, pero solo le dijeron que lea las políticas de privacidad y otros documentos. Así pues, y con la esperanza casi agotada, solicita el apoyo de la comunidad para recuperar su cuenta. Por fortuna, los usuarios de reddit no dudaron en auxiliar y empezaron a etiquetar al perfil oficial de Call of Duty: Mobile, mientras que también proporcionaron consejos y otras alternativas que pueden ser una solución.

Al momento de escribir estas líneas, parece que Bronac1234 aún no recupera su cuenta. Cruzamos los dedos para que esta desagradable situación encuentre una solución pronto. Al final del día, todos podemos estar en su lugar en algún momento.