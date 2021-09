¡Gana hasta $5000 en Remitano!

Cada día más y más personas se preguntan cómo comprar criptomonedas en Venezuela o cualquier otra criptomoneda; y obtenerlas cada vez se hace mucho más fácil.



No hace mucho tiempo, Remitano lanzó su juego «King of Miners» en el que los amantes de las criptomonedas no sólo ganaron premios increíbles, sino que también se divirtieron mientras lo hacían. Los inversores y comerciantes que se unieron al torneo no sólo pudieron minar RENEC de forma gratuita, sino que también fueron recompensados ​​por hacerlo.

Remitano está listo para ayudar a los entusiastas de la criptografía a aumentar sus ganancias con premios increíbles y concursos innovadores dentro de la plataforma. Por eso, en un intento por actualizar los objetivos, acaban de lanzar otra gran oportunidad de ingresos en la que los usuarios tienen la posibilidad de ganar hasta 5000 dólares. Esta competencia se llama «Torneo de Manos de Diamante».

Este torneo es otra manera de hacer que los usuarios de Remitano estén más cerca de su “felicidad financiera”. La expresión “manos de diamante» dentro del mundo criptográfico se refiere a inversores que permanecen inquebrantables a pesar de las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Se trata de inversores inteligentes, que entienden el poder de HODLing y están seguros de que se beneficiarán de su inversión a largo plazo.

El holding (o la tenencia de criptomonedas durante un periodo largo de tiempo) siempre es más fácil decirlo que hacerlo, y es por eso que Remitano quiere recompensar a los verdaderos tomadores de acciones. ¡Participa y ten la oportunidad de reclamar hasta 5,000 USDT! Ten en cuenta que con Remitano, los comerciantes e inversores nunca pierden.

Este juego innovador, divertido y educativo de Remitano tiene como objetivo motivar a los inversores y comerciantes a tomar los riesgos necesarios. Cuando se trata de ayudar a los inversores a ganar mientras aprenden más sobre el mercado, nadie lo hace mejor que Remitano.

El Torneo de Manos de Diamantes brindará a muchos inversores la oportunidad de tomar riesgos calculados y también exponerlos a nuevos horizontes. Estas son áreas con fines de lucro dentro del nicho de las criptomonedas en las que todo comerciante de criptomonedas debe participar.

¿Listo para ver de qué se trata el Torneo? ¡Vamos a eso!

Reglas del juego:

Es más simple de lo que crees. Compra Bitcoin o ETH en septiembre de 2021 con transacciones de Compra & Venta o Swap por Remitano. Ganarán los 3 usuarios con la mayor cantidad de pérdidas totales por grupo.

Los resultados se darán a conocer a finales del 30 de septiembre de 2021 y se anunciarán muy pronto después de eso.

Cualquier trader es elegible para participar en el Torneo de Manos de Diamantes. El juego se divide en tres grupos o mesas para abarcar a los comerciantes de todas las categorías.

Silver Pool

Golden Pool

Diamond Pool

Premio total: 5,000 USDT

Los comerciantes pueden entrar en cualquiera de los grupos ganadores según el volumen de compra total especificado en cada grupo. El volumen de compra total es el volumen total de transacciones BTC o ETH en septiembre de 2021 combinadas.

Grupo de plata (Silver Pool)

Al grupo de Silver Pool entrarán los operadores con un volumen total de operaciones de entre $500 y $800. Se seleccionarán tres ganadores de esta categoría.

Grupo de oro (Golden Pool)

Los comerciantes que compren BTC o ETH por valor de entre $800 y $1000 utilizando Remitano, en las transacciones de Compra & Venta o Swap serán elegibles para el Golden Pool. También se seleccionarán tres ganadores en este grupo y el comerciante que quede en el primer lugar tendrá la oportunidad de ganar $1000.

Diamond Pool

El grupo de Diamond Pool es la piscina de las ballenas. Los comerciantes que compren Bitcoin y Ethereum por encima de los $1000 en septiembre tendrán la posibilidad de ganar un premio final de $1,500.

Participa en 3 sencillos pasos:

Paso 1: Regístrate

Regístrate llenando el formulario en el anuncio oficial del torneo

Paso 2: Participa

Compra BTC o ETH en cualquier momento de septiembre de 2021 mediante transacciones de Compra & Venta o Swap.

Paso 3: Rastrea tus transacciones

Después de realizar una transacción de compra, puedes realizar un seguimiento de tus ganancias o pérdidas:

Ve a «Panel de control» -> «Compra & Venta» o “Swap” -> Selecciona la pestaña «Operaciones completadas» y marca «Seguir».

Luego, dale click a «Siguiente». El sistema calculará automáticamente tus ganancias y pérdidas en tiempo real. Remitano también utilizará este resultado para determinar los ganadores.

En caso de que los competidores no tengan pérdidas… significa que sus operaciones de compra obtienen ganancias o se equilibran, entonces felicitaciones, ¡ustedes son los verdaderos manos de diamantes!

No hay mejor manera de ser recompensado por comerciar, que participando en el Torneo de Manos de Diamantes. Consulta el anuncio oficial del torneo y sácale todo el provecho.

También puedes ganar monedas con el juego de minería que Remitano tiene en curso, ¡Hasta 600$!. Remitano lanzó recientemente su moneda oficial, RENEC, que se puede extraer de forma gratuita desde la app. Además de la minería gratis, los mineros con la mayor cantidad de RENEC serán recompensados ​​con hasta $600.

Sobre Remitano

Remitano es un producto de Babylons Solutions Limited con sede en Seychelles. El propósito de Remitano es ofrecer una experiencia comercial sólida y de calidad a todos los usuarios como un mercado en rápido movimiento. Con los estándares de seguridad necesarios, los compradores y vendedores pueden unirse, almacenar, comerciar y retirar activos, evitando así problemas comunes a otros intercambios de cifrado.

Lanzado en 2014, Remitano es un intercambio global de criptomonedas que atiende a mercados internacionales en más de 30 países y contando.

¿Tienes preguntas?

Comunícate con Remitano a través de:

Correo electrónico: [email protected], [email protected]

Redes sociales: Facebook Remitano LATAM y Twitter @RemitanoL.