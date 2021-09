Juez español declara secreta la declaración sobre terrorismo de «El Pollo» Carvajal

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, ha decretado secreto de actuaciones en torno a la declaración que durante algo más de una hora ha prestado este lunes el otrora responsable de la Inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, a petición propia. Tendrá que volver a declarar más adelante.

#20Sep | El exmilitar venezolano, Hugo "El Pollo" Carvajal, rindió declaraciones por terrorismo ante la justicia española.



Su abogada, María de los Dolores de Arguelles, hizo énfasis en que su declaración permanecerá en secreto. pic.twitter.com/6lYG95yjc8 — 800 Noticias 🖥️ (@800_Noticias) September 20, 2021

Según informan en fuentes jurídicas al diario ABC de España, Carvajal, que acudía para colaborar con la justicia en relación a los vínculos entre ETA, las FARC y el Gobierno de Venezuela, como adelantó este diario, no ha resultado imputado por cuenta de las declaraciones en este primer momento, es decir, no se ha incriminado o al menos no en nada lo suficientemente evidente como para que, sobre la marcha, se dirigiesen actuaciones contra él. No obstante, volverá a ser llamado para ampliar la declaración, de acuerdo a las mismas fuentes.

La clave es si el magistrado considera que las revelaciones de Carvajal son de relevancia suficiente como para reabrir alguna causa dormida en la Audiencia Nacional, como precisamente la que investigaba hasta 2010 los vínculos de ETA con las FARC y Venezuela, o para incoar un procedimiento nuevo.

Está por ver, desde este punto de vista, si paraliza o ralentiza de algún modo el proceso de extradición a Estados Unidos, que sigue congelado por orden de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en tanto se resuelve definitivamente la petición de asilo, desestimada en 2019 pero que no se había notificado hasta ahora.

