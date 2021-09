Los mejores y peores vestidos de los Emmy 2021

Este domingo se celebraron los Premios Emmy 2021, una celebración muy esperada en medio de la pandemia.

Los artistas buscaron llevar su mejor vestuario y aquí te mostramos los mejores y peores vestidos, según Infobae.

Los mejores

Keri Russell – Según comentó a Infobae Gabriela Gurmandi, asesora de imagen y directora de Be Your Best, «la mejor de todas, con un maravilloso y espectacular diseño de un vestido escote V con transparencia de Zuhair Murad, pedrería, plumas, es soñado. El total look es impecable».

Elizabeth Olsen – De acuerdo a Gurmandi, la actriz «está espléndida en blanco diseño de The Row, la marca de sus hermanas».

Sarah Paulson – «¡Impactante! Un 10 rotundo para ella, excelente la elección de color y tendencia en su magnífico vestido», opinó Patricia Profumo.

Los peores

Angela Bassett – «Sin palabras, realmente el vestido es una lista línea clásica pero con el agregado del volado que es horrible y el color qué es uno que está en la lista de los top choca con la línea del vestido. Quisieron hacer algo moderno y la verdad qué se ve horrible», opinó Maureene Dinar.

Olivia Colman – «El atuendo de tarde no califica la ocasión», fue tajante Profumo.

Kenan Thompson – «Podría haberse puesto otro color algo distinto hacerle un detalle los hombros hay muchas formas armar un look que esté acorde con tu cuerpo», determinó Maureene DInar.

Puede ver más en Infobae

Por: Reporte Confidencial