Muere activista de un infarto en acto del PSUV (Video)

Un dirigente vecinal chavista falleció de un infarto fulminante mientras hacía reclamos a Sugey Herrera, candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la alcaldía de Barcelona, del estado Anzoátegui.

“El pueblo está oprimido, y necesita expresar lo que siente. Por eso cuando dicen, derecho de palabra, pues derecho de palabra no, es el pueblo que quiere manifestarse. Son miles de personas las que teneos aquí que quieren decir las cosas (…) Si pertenezco a una organización política y paso, informe tras informe y no me responden ¿ qué hago yo ahí? Me retiro de esa organización”, dijo antes de desplomarse durante político.

