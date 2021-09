venezolana recorre el mundo siendo nómada digital

1278879

Caracas.- Las nuevas tecnologías y los trabajos en modalidad remota han abierto una vía para formar un estilo de vida viajero, como es el caso de la venezolana Carla Díaz (@CarlaConWifi), una nómada digital que se dedica a disfrutar de su vida conociendo nuevos lugares.

La caraqueña de 26 años, contó a El Pitazo, que migró a Cancún, México debido a que a su padre le ofrecieron un empleo en ese país. «Mi papá me dijo que nos íbamos así que hice las maletas y me fui. Viví en Cancún seis meses y luego me mudé a Ciudad de México, donde viví seis años».

Carla narra que debido a que solo contaba con una visa de estudiante, no podía optar a un puesto de trabajo, pero que sí le permitía realizar actividades empresariales de manera independiente. «Empecé a hacer diferentes cosas (…) Comencé un emprendimiento de venta de maquillaje por internet, lo que me ayudó a familiarizarme con comercio electrónico (…) Al año dejé de vender maquillaje y logré montar una empresa importadora en México, donde vendemos productos de etiqueta blanca y también tengo una marca de juguetes para adultos llamada Fluid en México y Peach en Venezuela».

Al dedicarse al comercio electrónico, Carla tiene la posibilidad de llevar a cabo sus actividades desde cualquier parte del mundo, por lo que decidió aprovechar esa ventaja para conocer diferentes países y volverse una nómada digital. «Amo México pero nunca me sentí del todo en casa, siempre fui una venezolana en México. Quería conocer más, explorar otras culturas, así que para septiembre de 2020 decidí vender todo lo que tenía y volví a empezar con dos maletas (…) Nos mudamos a Madrid y al mes de eso comenzó la aventura nómada».

Un mundo nuevo para Latinoamérica

La caraqueña expresa que no ha conocido otros nómadas digitales de nacionalidad venezolana y que esta modalidad de vida aún es algo nuevo para los países latinoamericanos. «En Latinoamérica muchas cositas llegan más tarde de lo que nos gustaría, pero siento que poco a poco más gente se interesa en hacer un cambio y salir adelante (…) El migrar depende de cada uno, no es el camino más sencillo, pero en mi caso me ha dado felicidad y tranquilidad».

Carla afirma que es venezolana pero siente que actualmente es una mezcla de muchas nacionalidades y culturas. «Siento que soy una mezcla de muchas culturas, una parte de mí se siente mexicana. Siento que los venezolanos nos hemos convertido en una mezcla de muchas culturas, nos hemos convertido en esta sociedad muy flexible ante cualquier adversidad».

La nómada venezolana, quien actualmente se encuentra en Polonia, recomendó a quienes estén interesados en formar un estilo de vida nómada, que no dejen de instruirse. «He conocido personas que salieron de Venezuela y se quedaron con esa versión de quienes eran en su país y no se dan la oportunidad de aprender nuevas cosas. Es importante estar en aprendizaje constante y saber cosas que nos hagan destacar, es algo muy importante para quienes quieren migrar (…) No tengan miedo a iniciar de cero, que no se paralicen».

Daniela CarrascoMigración