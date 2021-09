Venezuela sigue invicta en el mundial de fútbol sala de Lituania

Venezuela empató 1 a 1 ante la selección de Kazajistán en el mundial de fútbol sala de Lituania.

Alfredo Vidal anotó por los criollos a 11 segundos de finalizar el encuentro para lograr la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Por si parte el técnico de los criollos, Freddy Miguel González, celebró el pase de sus dirigidos de forma invicta con siete puntos en tres encuentros disputados.

😲 Alfredo Vidal scores a late equaliser as Kazakhstan finish Group A in first place and Venezuela in second, qualifying for the knockout stage on their #FutsalWC debut 👏 pic.twitter.com/8f8ZmZKzRy

— FIFA.com (@FIFAcom) September 18, 2021