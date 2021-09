El exjefe de inteligencia del Gobierno de Nicolás Maduro, Hugo «El Pollo Carvajal», envió una carta a los venezolanos ante su extradición a Estados Unidos.

Carvajal, quien es acusado por Estados Unidos de narcotráfico y por presuntamente ser parte de la gerencia de El Cartel de los Soles, publicó su escrito mediante Twitter. Allí indicó que su mensaje está dirigido a tres públicos: los que están convencidos de su culpabilidad, para los que quieren que diga todo, y para quienes lo conocen. Adicionalmente, dedicó unas líneas al presidente de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a quien tildó de traidor a la patria.

«He tenido que hacerlo así porque mi caso, tanto en lo jurídico, como en lo político y lo mediático, ya raya en lo surreal. Hay tanto que aclarar que lo primero es hacer una distinción entre los distintos receptores de mi mensaje», inició Carvajal en su carta.

Para los que están convencidos de su culpabilidad señaló: «Independientemente de lo que creas hay un vínculo entre nosotros, y es el acuerdo más fundamental de la humanidad: los derechos humanos. Aunque estés convencido de que soy narcoterrorista, aún debo tener derechos humanos. Entre ellos tengo derecho a tener garantías para la defensa y a que se me presuma inocente mientras no se pruebe mi culpabilidad (…) la búsqueda de tener derecho a una defensa real en un sistema acusatorio que me lo niega».

Acto seguido, apuntó varias críticas al sistema de justicia estadounidense al que tildó de interesado en ejercer poder político. Sobre ello, recomendó leer los informes de organizaciones como Human Rights Watch que hablan sobre «las carencias de la justicia de Estados Unidos».

En segundo lugar se dirigió a quienes «quieren que hable». A estos indicó que su información «tiene valor» y que solo se la ha dado a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

«También es un mensaje para los que quieren que ‘el Pollo cante’. A esos a los que les da igual lo que pase con mi vida siempre y cuando revele los secretos del régimen. Esos que creen que con develar crímenes a un periódico ya Maduro cae (…) mi información tiene valor si es canalizada de forma correcta. Así he manejado y guardado celosamente todo siempre. Hasta ahora no he utilizado ni dicho nada a ninguna agencia o país, con dos excepciones: la CPI y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (…) la información que aporté sirvió para concretar las denuncias previas, lo que permitió que se adelantara el examen preliminar contra Venezuela».

Agregó que en estos informes se señalan las violaciones de derechos humanos «cometidas por el régimen de Maduro». Adicionalmente apuntó que ahora inicia un proceso de colaboración con la justicia española.

Asimismo se dirigió a quienes lo conocen. A estos les aseguró que «está bien y lo seguirá estando». Resaltó que salió de Venezuela asumiendo los riesgos que afronta hoy en día «con la única intención de ser útil a su país».

Finalmente, hizo un paréntesis para enviar un enfático mensaje a Diosdado Cabello. A este le refutó sus señalamientos como traidor, y por el contrario, destacó que su compromiso siempre ha sido con Venezuela.

«Te equivocas llamándome traidor. Se traiciona cuando se rompen compromisos y el mío siempre ha sido con el pueblo venezolano. Ese compromiso me unió a Chávez y me separó de Maduro, primero, y de ti, después (…) traicionaste a Chávez en vida (pocos lo sabemos) y por supuesto, también lo hiciste después de su muerte, buscando estar arrimado a Maduro para ver qué cuota de poder te salpicaba. Triste, la verdad», aseveró el Pollo Carvajal.